Итальянскому политику Маттео Сальвини грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.

В Италии, Маттео Сальвини, видная фигура в право-wing популистской партии "Лega" и нынешний министр транспорта, рискует оказаться в тюрьме на годы. Он находится на суде в Палермо, где возможные сроки наказания варьируются от 6 до 15 лет. Это дело взволновало нацию, а обвинительное заключение читалось в суде в течение трех часов. Однако в нынешней политической обстановке дело, кажется, отодвинулось на второй план, поскольку многие европейские страны обсуждают репатриации, отмену законов об убежище и борьбу с мигрантами, подозреваемыми в терроризме.

Процесс над Сальвини, партнером по коалиции премьер-министра Giorgia Meloni, начался в августе 2019 года. В то время он занимал пост министра внутренних дел в правительстве Giuseppe Conte, в коалиции с Beppe Grillo и его партией "Движение пяти звезд" (M5S). Обе партии согласились прекратить миграцию в Италию, даже если для этого придется принять радикальные меры.

Мигранты, как и сейчас, в основном прибывали в Италию на лодках из Северной Африки. Обычным местом назначения был Лampedуса, южнейший остров Италии. Флот, береговая охрана или даже торговые суда вмешивались, чтобы помочь терпящим бедствие лодкам, но не всегда вовремя. По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), за последние десять лет в Средиземном море могли утонуть до 26 000 мигрантов.

1 августа 2019 года капитан спасательного судна "Open Arms", эксплуатируемого испанской благотворительной организацией с таким же названием, запросил "безопасный порт". На борту находилось 124 человека, в том числе 32 несовершеннолетних, которые были в критическом состоянии в море. Сальвини отказался разрешить судно пришвартоваться в порту Лampedусы. За этим последовала судебная борьба, и судно было допущено к швартовке только через 19 дней после вынесения судебного решения.

"Вести должны elected governments, а не судьи"

Сальвини, как и сейчас в суде, приводил подобные причины. Во-первых, он утверждал, что правительство, будучи избранным народом, имеет право принимать решения о миграции, и суды не должны вмешиваться. "Вести должны elected governments, а не судьи".

Эта мысль звучит в политических дискуссиях на государственном телевидении RAI. Сальвини объяснил, что он отказался позволить пассажирам "Open Arms" высадиться, потому что среди них могли быть "террористы". Третья причина остается основным аргументом правительства Мелони: "Защита национальных границ, борьба с национальной чрезвычайной ситуацией и отражение вторжения были необходимы".

Организация "Open Arms" смогла добиться временного судебного запрета на морскую блокаду 19 августа. После проверки пассажиров министерство внутренних дел Сальвини сообщило, что на борту нет террористов или разыскиваемых лиц. Палермоский суд постановил, что Италия несет ответственность за спасение и доставку всех лиц, независимо от их статуса или происхождения, в безопасный порт. Италия обещала это сделать, подписав морскую спасательную конвенцию.

Перед этим суд в Агридженто принял похожее решение. В июле 2019 года немецкий капитан Карола Ракете была фигуранткой дела. Все итальянские суды согласились с тем, что отказ от мигрантов в море является явным нарушением конвенций о правах человека.

Интересно, что число мигрантов в Средиземном море не уменьшилось, а увеличилось в следующем году, 2020, несмотря на жесткую линию. Лишь соглашения о миграции с прибрежными странами Северной Африки существенно сократили это число в последующие годы.

"Если Италия будет высылать людей в море или на пограничных пунктах, она должна выйти из UN, EU и всех конвенций по защите прав человека"

Статистика показывает еще один аспект. С 2011 года только треть из тех, кто прибыл в Италию, также подал заявление на убежище там. Хотя они прибыли в Италию, они подали заявления на убежище в других странах, часто за Альпами, таких как Германия. Согласно регламентам ЕС, они должны были сделать это в первой стране прибытия, то есть в Италии, тем самым избегая вопроса о депортации.

Прокуратура Палермо обвиняет Сальвини и других чиновников в серии серьезных правовых нарушений, которые могут включать других членов бывшего правительства. Задержание Сальвини 143 мигрантов и членов экипажа было явно незаконным, что составляет преступление лишения свободы. Он сделал это умышленно, игнорируя итальянские законы и международные конвенции, которые не подлежат интерпретации. Правительственные чиновники должны соблюдать существующие законы. Минимальное наказание за это составляет шесть лет лишения свободы. Итальянское, европейское и международное право были серьезно искажены.

"Если Италия хочет отправлять людей обратно в море или на сухопутных границах, она должна выйти из UN, EU и всех конвенций о защите прав человека", - сказал адвокат и автор Витальба Аццолини.

Главный адвокат Сальвини, Джулия Бонгиорно, представит защиту 18 октября. Приговор в Палермо ожидается к концу года. Бонгиорно была министром в правительстве 2019 года с Сальвини и теперь является членом итальянского Сената.

Для Сальвини процесс в Палермо не обязательно станет препятствием на его политическом пути. Сначала он призвал к общенациональным петициям в Италии против того, что он считает "предвзятым" судебной системой. Сальвини ведет войну против "либерального" правосудия, которое, кажется, мешает его роли в качестве переднего края защиты границ. Посмотрим, переведет ли это его угасающую политическую поддержку. Сальвини, безусловно, на это надеется. Сильвио Берлускони в течение многих лет смог укрепить свой политический вес с помощью подобных кампаний против "предвзятого" правосудия.

В стороне от этого, Сальвини сразу же получил поддержку от известной фигуры. Илон Маск разместил в Twitter сообщение, в котором сказал, что "сумасшедшего прокурора" следует посадить в тюрьму, а не Сальвини.

Комиссия выразила обеспокоенность в связи с обращением с мигрантами в Италии, подчеркнув необходимость соблюдения международных конвенций о правах человека. Находящийся в настоящее время под судом Маттео Сальвини стал поводом для рассмотрения роли избранных правительств в миграционной политике и границ между исполнительной властью и судебным надзором.

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