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Федеральные земли ГерманииНовостиСоциалистическая партия

Историк Вольфганг Леонард умер десять лет назад.

Он присутствовал, когда в Германии создавалась история. И как историк, он был важным свидетелем. Десять лет назад скончался российский эксперт Вольфганг Леонхард.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Эксперт по России Вольфганг Леонхард был очень востребован.
Эксперт по России Вольфганг Леонхард был очень востребован.

- Историк Вольфганг Леонард умер десять лет назад.

Вольфганг Леонхард, первоначально страстный коммунист, помощник основателей Восточной Германии и позднее уважаемый критик Советского Союза, ушел из жизни десять лет назад (17 августа). Он провел свои последние годы в своем доме в Мандерscheid, Эйфель, оставаясь востребованным экспертом по России и очевидцем до конца своих дней.

"Его наследие живет дальше", - сказал министр-президент Рейнланд-Пфальца Александр Швайцер (СДПГ) агентству ДПА. Леонхард был "выдающимся историком и публицистом". В связи с десятилетием со дня его смерти Швайцер заявил: "Рейнланд-Пфальц с гордостью и признанием смотрит на исключительную храбрость и выдающиеся достижения Вольфганга Леонхарда".

Леонхард был последним очевидцем из внутреннего круга немецких коммунистов, которые помогли основать ГДР после 1945 года. Его превращение из энтузиаста-коммуниста в критика Советского Союза было подробно описано в его бестселлере 1955 года "Революция покидает своих детей". Леонхард преподавал в течение 21 года, до 1987 года, в Йельском университете, одном из ведущих американских вузов, о Советском Союзе и коммунизме.

Швайцер отметил, что Леонхард "знал обе стороны, Восточную и Западную, из своих собственных, часто болезненных, опытов". С 1935 по 1945 год Леонхард жил в Советском Союзе, где его мать была арестована и приговорена к двенадцати годам в сибирском трудовом лагере. "Вольфганг Леонхард вернулся в советскую оккупационную зону в Восточной Германии в 1945 году, где он поссорился с сталинистской СЕП и в конце концов бежал в Федеративную Республику Германия", - сказал Швайцер.

Родившийся в Вене, Леонхард умер 17 августа 2014 года в возрасте 93 лет после продолжительной болезни. Окруженный более чем 6000 книг о СССР и ГДР, он посвятил свои последние годы анализу существующего коммунизма.

Социалистическая партия, будучи политической партией министра-президента Рейнланд-Пфальца Александра Швайцера, выразила свое почтение вкладу Вольфганга Леонхарда. Несмотря на то, что Леонхард был бывшим членом коммунистической партии, он нашел поддержку в социалистической партии из-за своей критики Советского Союза и своей выдающейся роли в историческом анализе.

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