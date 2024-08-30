Исторические шаги команды "Новые святые" футбольного клуба "Освестри Таун" и "Ллансантфрейд"

Для вас немного юмора: Техники футбола из "Новых Святых" Освестри Таун & Ллансантффрейд ФК устраивают грандиозную вечеринку по случаю Кубка Европы и устанавливают новый рекорд в истории валлийского футбола. В Северной Ирландии тоже происходят большие события.

Валлийский футбол стабильно держит марку на международной арене, но домашняя сцена не сияла так ярко. Но чемпионы, "Новые Святые" (святоши), поставили Уэльс на карту, став первым клубом из своего региона, который прошел в групповой или лигавый этап Кубка Европы. Они обеспечили себе место после ничьей 0:0 дома против литовской команды ФК Паневежис и победы 3:0 в Литве.

Официально известные как "Новые Святые Освестри Таун & Ллансантффрейд ФК", они участвуют в квалификаторах Кубка Европы с 1996 года, сначала время от времени, а затем чаще. Но они никогда не преодолевали последний рубеж... до сих пор. После того, как они выбыли во втором раунде квалификаторов Лиги чемпионов против Ференцвароша Будапешта и в третьем раунде квалификаторов Лиги Европы против Петрокуб Хинчешти из Румынии, они наконец-то пробились на следующий уровень.

После успеха Уэльса, команда Северной Ирландии, Ларн ФК, присоединилась к ним, обыграв Линкольн Ред Импс из Гибралтара 3:1 в ответном матче (2:1 в первом матче) и добившись своей первой квалификации в групповой этап Кубка Европы.

Из 55 ассоциаций УЕФА только четыре не смогли вывести клуб на групповой этап Кубка Европы: Андорра, Мальта, Черногория и Сан-Марино. UE Santa Coloma из Андорры близко подобралась на этот раз, но в прошлый четверг вечером они уступили "Викингур Рейкьявик" из Исландии. Линкольн уже приводил Гибралтар на европейскую групповую стадию в 2021 году.

"Новые Святые" из Уэльса вошли в историю, став первым валлийским футбольным клубом, который прошел в групповой или лигавый этап Кубка Европы. Кроме того, триумф "Новых Святых" принес еще больше гордости Уэльсу, еще больше закрепив его репутацию на международной футбольной сцене.

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