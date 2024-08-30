Исторический период "Освестри Таун" и "Ллансантфрейд Футбольный клуб"

Запомните это имя, это смешно: Футболисты из "Новых Святых" Осуэстри и Ллансантффрейд ФК устраивают грандиозную вечеринку в честь Кубка Европы и совершают первый в истории валлийского клубного футбола прорыв.

Валлийский клубный футбол не блистал на европейской сцене, но все изменилось с тем, как "Новые Святые" проложили новую дорогу. Этот клуб высшей лиги стал первым из Уэльса, который гарантировал себе место в групповом этапе Кубка Европы, чего даже национальная команда Уэльса не добивалась.

В плей-офф Конференционной лиги они преодолели упорное сопротивление литовской команды "ФК Паневежис", сыграв вничью 0:0 в ответном матче дома, добавив к своей победе 3:0 в Литве. Этот маленький триумф гарантировал им место в групповом этапе.

"Новые Святые", полное название которых "Новые Святые Осуэстри и Ллансантффрейд ФК", флиртовали с Кубками Европы с момента своего дебюта в 1996 году. Хотя они периодически участвовали в квалификационных раундах, они никогда не добирались до группового этапа до сих пор.

Однако прошлые попытки не увенчались успехом. Они выбыли во втором раунде квалификаторов Лиги чемпионов и затем в квалификаторах Лиги Европы против румынского клуба "Петрокуб Хинчешти". Но на этот раз третья попытка в низшей лиге оказалась удачной.

После успеха Уэльса их североирландские соседи также гарантировали себе место в групповом этапе: ФК Ларн победил "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара со счетом 3:1 в ответном матче, что стало первым в истории североирландским клубом, квалифицировавшимся в групповой этап Кубка Европы.

Из 55 ассоциаций УЕФА только четыре не квалифицировали клуб для группового этапа Кубка Европы: Андорра, Мальта, Черногория и Сан-Марино. "УЭ Санта-Колома" из Андорры встретилась с исландским "Викингур Рейкьявик" в финальном квалификационном раунде, но снова не смогла преодолеть этот барьер. "Линкольн Ред Импс" уже занесли Гибралтар на карту европейского группового этапа в 2021 году.

Тriumph "Новых Святых" в обеспечении места в групповом этапе Кубка Европы вызвал волнение в футбольных кругах, и фанаты с нетерпением ждут их матчей в групповом этапе. С этим достижением история футбола в Уэльсе переписывается.

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