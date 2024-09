- Историческая победа AfD в Тюрингии, а CDU сохраняет лидерство в Саксонии

Впервые в недавней послевоенной истории партия "Альтернатива для Германии" (АфД), классифицированная как ультраправой службой внутренней разведки, заняла первое место на выборах в ландтаг в Тюрингии, согласно прогнозам ARD и ZDF. АфД, по прогнозам, получит от 32,8 до 33,2 процента голосов, что является впечатляющим ростом по сравнению с предыдущими 23,4 процента. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый действующим министром-президентом Михаилом Креtschmerом, следует близко позади с 23,6 до 23,8 процента. Новая левоцентристская партия, возглавляемая Сахрой Wagenknecht (BSW), делает сильный дебют с 15,5 до 15,6 процента, оставляя позади действующую левоцентристскую партию министра-президента Бодо Ramelow. Левоцентристская партия, правившая в Тюрингии с 2014 года, потерпела значительные потери, упав до 12,7 до 12,9 процента. Коалиционные партии, в том числе СДПГ, Зеленые и СвДП, все потерпели значительные потери, что сделало эту ночь горькой для них.

В соседней Саксонии ситуация похожа, с ХДС и АфД в ожесточенной борьбе. ХДС, по прогнозам, получит от 31,5 до 31,8 процента голосов, а АфД следует близко позади с 30,4 до 30,8 процента. BSW, группа, отделившаяся от Левоцентристов, дебютирует с 11,5 до 11,9 процента. СДПГ, по прогнозам, получит 7,4 до 7,6 процента голосов, в то время как Левоцентристская партия и Зеленые сталкиваются с неопределенностью, потенциально не преодолев 5-процентный порог для входа в ландтаг Саксонии. Однако партии, не преодолевшие этот порог, все еще могут войти в ландтаг Саксонии, если выиграют два прямых мандата.

Результаты этих выборов стали катастрофой для берлинской коалиции, на которых СДПГ показала свой худший результат на выборах в ландтаг со дня основания Федеративной Республики в Тюрингии. СвДП не представлена ни в одном из двух ландтагов, а Зеленые потерпели значительные потери в обоих штатах.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert объявил о более сильном профилировании социал-демократов, заявив, что они хотят "освободиться" и "не быть больше сбитыми с толку" другими партиями, вытесненными из ландтагов. Лидер партии "Зеленые" ОмидNouripour видит внутренние разногласия как одну из причин плохой работы коалиционных партий. Лидер СвДП Кристиан Линднер написал в платформе X, что результаты больно ударили, но они не сдадутся в борьбе за либеральные ценности. Заместитель лидера СвДП Вольфганг Кубicki призвал к последствиям для федеральной коалиции, заявив, что результаты выборов показывают, что коалиция "трафик свет" потеряла свою легитимность.

Председатель партии BSW Сахра Wagenknecht назвала результаты великим успехом, заявив, что тема мира глубоко тронула многих людей, которые отвергли планируемое развертывание дальнобойных американских ракет в Германии. Wagenknecht видит свою роль в ведении BSW в бундестаг с сильной фракцией к 2025 году. Генеральный секретарь ХДС Карстен Linnemann считает выборы успехом для своей партии, описывая ХДС как "настоящую народную партию".

В Тюрингии предыдущая коалиция меньшинства "красный-красный-зеленый" под руководством министра-президента Рамлова, которая зависела от сотрудничества с ХДС с 2019 года, не имеет реальной возможности продолжить правление. АфД по-прежнему исключается из нового правительства, так как другие партии отказываются от коалиции с ней. Однако лидер АфД Йорг Мойсениг видит мандат на правительство со своей партией и хочет поговорить с другими партиями о коалициях. Самый вероятный вариант для коалиции - беспрецедентный альянс ХДС, BSW и СДПГ, но, согласно прогнозам, эта констелляция не хватает одного места для большинства в ландтаге. Такая коалиция также будет зависеть от Левоцентристов. Лидер ХДС в Тюрингии Марио Вайгт видит прогнозы как мандат на формирование правительства под своим руководством. Он объявил, что хочет подойти к СДПГ и быть "открытым для переговоров" с BSW.

Политики ХДС относительно обеспокоены прошлым Wagenknecht как членом СЕД государственной партии ГДР и позже видной фигурой в коммунистической фракции Левоцентристов. Однако коалиция между ХДС и Левоцентристами все еще возможна, так как ХДС не может сотрудничать с АфД или Левоцентристами из-за решения о несовместимости. BSW, с другой стороны, не ограничен этим ограничением.

В Саксонии, где с момента воссоединения правит правительство ХДС - Михаил Креtschmer является министром-президентом с 2019 года, возглавляя коалицию с Зелеными и СДПГ, - согласно текущим прогнозам (по состоянию на 8:30 вечера), при условии, что Левоцентристы получат прямой вход в ландтаг, коалиция не хватает большинства для продолжения правления. В Саксонии коалиция между ХДС, BSW и СДПГ все еще может быть возможной. Креtschmer заявил после первых результатов, что его ХДС готов взять на себя ответственность еще раз и сформировать стабильное правительство.

None of the other parties express interest in alliance with the AfD, considered a firmly right-wing extremist party in Saxony.

Если АфД сможет завоевать более трети мест в ландтагах Тюрингии и Саксонии, она получит так называемое блокирующее большинство. Решения и выборы, требующие двух третей большинства, будут нуждаться в её одобрении. Например, конституционные судьи избираются парламентом большинством в две трети.

В свете этих политических событий голландское правительство может выразить озабоченность растущим влиянием ультраправых партий в соседней Германии, таких как Альтернатива для Германии (АфД) в Тюрингии и Саксонии. Голландские демократические ценности в высшей степени ценят включительность и равенство, и они могут беспокоиться о потенциальных угрозах этим ценностям, если ультраправые партии получат больше власти в Германии.

В свете сильной Performance BSW на выборах в ландтаг могут возникнуть дискуссии между голландскими и немецкими левыми политическими кругами, такими как Голландская Зелёная Левая и Левая партия в Германии, о сотрудничестве по различным вопросам, особенно в области мира и социальной справедливости.

