Истоки соглашения Гитлера и Сталина

Актуально, они — неумолимые противники. Однако в августе 1939 года Гитлер и Сталин заключают соглашение, несмотря на свою враждебность. Этот тайно подписанный договор разделяет Восточную Европу между ними. Для политики умиротворения Западной Европы это катастрофа. Для Гитлера это открывает путь к конфронтации с Польшей.

Министр иностранных дел СССР Максим Литвинов в 1936 году предупреждает Лигу Наций, утверждая, что идеологии Адольфа Гитлера, изложенные в его книге "Майн Кампф", не просто заявления, а четкие указания на его намерения. Однако международное сообщество игнорирует предупреждения Литвинова в течение некоторого времени.

Три года спустя, в 1939 году, Гитлер начинает Вторую мировую войну, принося большие разрушения и жертвы в Европе. Существование Пакта Молотова-Риббентропа, подписанного 80 лет назад, служит напоминанием о том, что война не была неизбежным исходом. Ненападение между нацистской Германией и Советским Союзом, возглавляемым Josephem Stalin, было подписано в предрассветные часы 24 августа 1939 года. Этот договор сделал возможной немецкую оккупацию Польши несколько дней спустя.

Гитлер давно ждал войны и активно готовился к ней с момента своего прихода к власти в начале 1933 года. Постепенно нарушая Версальский договор, он ускорил перевооружение Германии. С 1938 года он начал агрессивную политику расширения, аннексировав Австрию в состав Германской империи. Затем он вынуждает западные державы уступить Судетскую область в Чехословакии Германии через Мюнхенское соглашение. Всего через полгода, в марте 1939 года, вермахт захватывает оставшуюся чешскую часть Чехословакии и устанавливает про-германское правительство в Словакии.

Увольнение Литвинова

Министр иностранных дел СССР пытался создать систему коллективной безопасности, пакт, который включал бы Советский Союз и западноевропейские державы, объединившихся для окружения Гитлера. Однако Британия и Франция отказываются от военного альянса с Советским Союзом из-за идеологических reservations и нежелания. Премьер-министр Чемберлен все еще надеется заключить соглашение с Гитлером, чтобы подавить его амбиции.

Нужно ли было вмешательство, остается предметом спора среди историков. Они утверждают, что вторжение вермахта в Рур в 1936 году представляло собой критический поворотный момент, который позволил бы западным державам установить границы для Гитлера, если бы они только решительно отреагировали. Вместо этого они медлят, и ценное время упущено, в то время как Германия существенно усиливает свою военную мощь. К 1939 году становится все более очевидным, что политика умиротворения Британии и Франции провалилась.

Попытка Литвинова заключить альянс против Гитлера также терпит неудачу. Изолированный, Советский Союз даже отказывается участвовать в Мюнхенской конференции наряду со своим союзником, Чехословакией. В мае 1939 года Сталин заменяет Литвинова на Вячеслава Молотова, преданного назначенца. Литвинов позже служит послом в Соединенных Штатах.

Однако смена персонала отправляет противоречивый сигнал Германии: и Литвинов, еврей и сын банкирской семьи, уходит с поста, и попытки Сталина улучшить отношения с Британией и Францией заканчиваются. Бездействие западных держав побуждает нацистскую Германию вести переговоры с Советским Союзом.

Личное письмо Гитлера Сталину хорошо воспринято в Берлине. После заявлений о поддержке из Лондона и Парижа в случае нападения на Польшу нацистская Германия находится под угрозой двухфронтовой войны. Альянс со Сталиным решит эту проблему. Медлительность западных держав в переговорах с Советским Союзом выгодна Германии: каждый день практически укрепляет позицию Германии. Когда наконец переговоры должны начаться, британские и французские представители выбирают морской путь, что занимает драгоценное время. Отказ польского правительства позволить Красной армии пройти через свою территорию еще больше замедляет прогресс в переговорах, которые в конечном итоге откладываются на 21 августа.

В то время как Германия становится все более активной, дипломатические усилия усиливаются для заключения альянса с Советским Союзом. Секретные соглашения и предложения делаются, и в конце концов Гитлер пишет Сталину напрямую, чтобы ускорить соглашение. Этот необычный шаг приносит плоды: 23 августа министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп посещает Москву с проектом договора и получает неожиданную частную аудиенцию у Сталина.

Переговоры продолжаются всю ночь до ранних часов 24 августа, когда наконец Риббентроп и Молотов подписывают Германско-советский пакт о ненападении в присутствии Сталина. Секретный протокол, приложенный к этому договору, определяет сферы влияния для обеих стран в Восточной Европе. Советский Союз восстанавливает территории, потерянные после Первой мировой войны, в том числе Восточную Польшу и балтийские государства. Германия также выигрывает: она получает передышку от угрозы двухфронтовой войны и доступ к сырью из Советского Союза, как указано в недавно подписанном экономическом соглашении, которое сделает страну самодостаточной в случае морской блокады Великобритании. NOW invasion of Poland is feasible.

Альянс между Сталиным и Гитлером по-прежнему остается загадкой, вокруг которой витают различные теории. Был ли он вызван вопросами безопасности, так как Советский Союз также столкнулся с угрозой двойного нападения со стороны Германии и Японии, которые уже находились возле Сибири? Или, возможно, Сталин беспокоился об альянсе, формирующемся между Берлином, Лондоном и Парижем против его собственной страны? Альтернативная точка зренияuggests, что Сталин стремился выиграть время, используя пакт для перевооружения и подготовки к потенциальной германской атаке. Молотов позже поддержал эту версию. В то время Красная Армия была ослаблена после того, как Сталин казнил весь Генеральный штаб в 1937 году. В 1941 году, когда Гитлер наконец-то атаковал Советский Союз, Красная Армия все еще была плохо оснащена для ответа.

Пакту было отправлено шокирующее сообщение по всей Европе, многие коммунисты были разочарованы тем, что Сталин сошелся с фашистами, против которых они недавно боролись в Испанской гражданской войне. Этот шаг поставил Британию и Францию в сложную дипломатическую ситуацию, в результате чего они повторили свои обязательства перед Польшей. К сожалению, эти обещания не были выполнены, и Польша оказалась под немецкой оккупацией, что спровоцировало Вторую мировую войну, и под наступлением Красной Армии на ее восточные территории. В результате сотни тысяч поляков были депортированы советской тайной полицией, десятки тысяч погибли - трагический эпизод, который все еще влияет на российско-польские отношения. Балтийские государства также пострадали подобным образом.

В Москве существование секретного протокола было первоначально отрицаемо до 1990-х годов. Хотя содержимое было известно на Западе с 1940-х годов, письменные доказательства не были доступны до 1992 года, когда они finally были опубликованы. К сожалению, не было существенной дискуссии об этом. Позже президент России Владимир Путин, который позже отдал приказ о вторжении на Украину в феврале 2022 года, защищал договор, заявляя, что он служил безопасности того времени. Однако он не упомянул о роли, которую он сыграл в разжигании Второй мировой войны.

