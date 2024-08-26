- Исследуйте дополнительные ссылки на Каспара Давида Фридриха и Иоганна Вольфганга фон Гете в Веймаре.

Фонд Классической Веймарской Культуры представляет впервые в уникальной выставке произведения искусства, такие как картины, эскизы и гравюры Каспара Давида Фридриха из своей коллекции. Выставка под названием "Каспар Давид Фридрих, Гёте и романтизм в Веймаре" в Шиллермузее, открывающаяся 22 ноября, также подчеркнет роль Веймара как центра романтического искусства и литературы, как заявляет фонд. Предполагается, что тесная связь между Фридрихом и поэтом-лауреатом Веймара Иоганном Вольфгангом фон Гёте (1749 - 1832) также привлечет большую аудиторию.

Выставка также представит работы других художников, участвовавших в романтическом движении, в том числе Каролины Барду (1781-1864), которая написала портреты tanto Гёте, как и Фридриха, и раннего романтика Филиппе Отто Рунге (1777 - 1810). Заинтересованные гости могут сейчас забронировать билеты на выставку, которая продлится до 2 марта 2025 года.

Немецкий художник и иллюстратор Каспар Давид Фридрих родился в 1774 году в Грейфсвальде. Его основным местом жительства был Дрезден до его смерти в 1840 году. В честь 250-летия со дня рождения Фридриха проходят выставки, представляющие знаменитые немецкие романтические работы художника в нескольких местах.

Специальная выставка в Шиллермузее, посвященная Каспару Давиду Фридриху, Гёте и романтизму в Веймаре, будет включать работы других художников, таких как Каролина Барду и Филиппе Отто Рунге. Посетители могут забронировать билеты, чтобы увидеть эту уникальную выставку, представляющую произведения Фридриха и его современников, до 2 марта 2025 года.

Читайте также: