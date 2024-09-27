Исследуя опасность, которую представляют собой социальные сети среди молодежи, эксперты проливают свет на "хромирование".

Этот опасный поведенческий паттерн заключается в достижении эйфории путем вдыхания паров различных легальных предметов, таких как постоянные маркеры, аэрозольные дезодоранты, лак для ногтей, металлическая краска, компьютерные пылесосы, очистители карбюратора, растворители для краски, бензин и спреи для волос, по словам доктора Энтони Пизона, профессора экстренной медицины и главного специалиста по медицинской токсикологии в Школе медицины Университета Питтсбурга.

Термин происходит от поствдыхательного воздействия вдыхания металлической краски на ткань, оставляющей хромированный или металлический блеск на лице человека, как объяснил доктор Энтони Пизон.

Хромирование может осуществляться путем вдыхания, как через нос, так и через рот, непосредственно из контейнера или через пропитанную ткань или пластиковый пакет, как подробно описано доктором Бетти Чой, педиатром и автором "Лаборатории обучения человеческого тела: внутренний тур по работе вашей анатомии".

"Люди вдыхали пары веками", - заявила Чой по электронной почте. По данным Национального опроса по употреблению наркотиков и здоровью 2020 года, злоупотребление ингалянтами достигло пика в 1990-х годах и с тех пор снижалось. Однако показатели экспериментирования среди подростков в последнее время снова возросли.

Количество американских подростков в возрасте от 12 до 17 лет, использующих ингалянты, снизилось с 684 000 в 2015 году до 554 000 в 2022 году, согласно Управлению по борьбе со злоупотреблением наркотиками и mentaleльным здоровьем США. Однако в последнее время молодые люди злоупотребляли ингалянтами чаще, чем любая другая возрастная группа старше 12 лет, и число случаев растет, достигнув по крайней мере 564 000 в 2023 году, согласно данным SAMHSA.

"Эти дети часто имеют под собой психиатрический компонент, пытаясь расслабиться или самолечиться", - заявил Пизон. В последнее время среди молодых людей наблюдается рост случаев тревожности, депрессии и других расстройств настроения.

Еще одним фактором является широкое распространение и продвижение контента, связанного с ингалянтами, на различных платформах социальных сетей, считают эксперты.

Некоторые пользователи TikTok делились видео под названием "WhipTok", которое относится к общей практике вдыхания веществ, включая оксид азота, сказал Чой. Теперь TikTok пытается ограничить просмотр такого контента пользователями, перенаправляя их на горячие линии и ресурсы о последствиях злоупотребления веществами.

"Большинство этих продуктов легко доступны дома и недороги в покупке в магазинах", - объяснила Чой. Хромирование может стать зависимым при повторном использовании.

Ниже приведены некоторые подробности о последствиях хромирования, признаках зависимости и о том, как поговорить с молодыми людьми об этом поведении.

Влияние хромирования на здоровье

Некоторые подростки считают, что в отличие от других наркотиков, вдыхание или хромирование не является серьезной проблемой, поскольку используемые продукты являются легальными и часто используются в повседневной деятельности, сказал Чой. Многие законодательные собрания пытались ограничить продажу несовершеннолетним.

Однако злоупотребление этими продуктами связано с tanto краткосрочными, так и долгосрочными последствиями для здоровья, и люди, занимающиеся этим поведением, могут быть склонны искать более сильные вещества, как отметил Пизон.

Краткосрочные эффекты могут возникнуть мгновенно и длиться несколько часов, проявляясь симптомами, подобными опьянению от алкоголя, включая сочетание эйфории и головокружения, неловкость, речь, нарушенную речью или отсутствие ингибирования. Также возможны тошнота, рвота, проблемы с сердцем, судороги, слабость мышц, сонливость или затрудненное дыхание, сказал Пизон.

Долгосрочные последствия повторного хромирования могут включать академические трудности, повреждение почек или печени, нарушения электролитного баланса, невропатию, зависимость, повреждение мозга или сердца, проблемы с памятью и концентрацией, язвы, носовые кровотечения, психические расстройства и изменения настроения, такие как апатия, паранойя или раздражительность, сообщили эксперты.

Хромирование может быть смертельным, и доза, необходимая для достижения смертельных последствий, может быть непредсказуемой, в зависимости tanto от используемого продукта, так и от личного здоровья, но иногда достаточно одной сессии, чтобы вызвать смерть, заметила Чой.

Уровни риска также могут зависеть от используемых веществ и методов, таких как удушение при использовании пакета, отметила Чой.

Точное число молодых людей, ежегодно умирающих в результате употребления ингалянтов, не установлено. Однако в марте 2022 года мать сообщила о смерти своего 11-летнего сына в Великобритании из-за предполагаемого остановки сердца после того, как он вдохнул токсические химические вещества во время ночевки у друга. Этот трагический случай последовал за сообщениями о смерти 13-летней девочки в Австралии в 2023 году и двух 16-летних мальчиков в 2019 году. Также были сообщения о госпитализациях и повреждениях мозга.

"При обращении с хромированием лучше всего подходить к этому, как к обращению с любыми другими рисками - постоянный диалог со временем", - объяснила Чой. Общение со своим ребенком может включать замечания, такие как "Давайте наденем колпачки на эти маркеры, так как сильные запахи могут вызвать головную боль", или "Эти художники носят маски N95, потому что вдыхание спрей-краски может быть опасно".

В более формальных беседах всегда начинайте с понимания, задавайте открытые вопросы и действительно слушайте своих детей без суждений или поспешных выводов, советует Чой. Понимайте, что хромирование может не казаться серьезной проблемой, когда их друзья или онлайн-знакомые этим занимаются, но люди часто экспериментируют из любопытства, и это гораздо опаснее, чем кажется.

Попробуйте сказать им: "Оно может серьезно повредить ваш мозг, сердце и другие органы. Некоторые дети даже теряют жизнь впервые. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты знал правду. Моя роль - помочь вам принять безопасные решения, касающиеся вашего тела".

Напомните ребенку, что если он когда-либо почувствует давление или любопытство, вы всегда готовы выслушать, и вместе вы можете найти другие веселые способы провести время с друзьями и придумать способы избежать ситуаций, в которых может возникнуть хромирование.

Если они чувствуют себя в безопасности и получают поддержку, они с большей вероятностью поделятся своими мыслями с вами, - добавил Чой.

Также можно ограничить им доступ к социальным сетям или использовать приложения, которые помогают отслеживать их онлайн-активность, как советует Пизон.

Быть вовлеченным в жизнь своего ребенка и спрашивать, совпадают ли последствия хрома с их ближайшими или долгосрочными жизненными целями, может помочь им осознать риски.

Если хром становится серьезной проблемой для вашего ребенка, возможно, у него зависимость, которая трудно преодолеть, даже несмотря на ваши усилия, как отмечает Пизон. Обратитесь к их основному врачу за профессиональной помощью в вашем районе.

К общим симптомам передозировки хромом относятся путаница, онемение, сонливость, галлюцинации, обмороки и судороги. Если эти признаки появляются, немедленно обратитесь за помощью и свяжитесь с 911 или местным центром контроля за отравлениями.

Злоупотребление хромом может отрицательно сказаться на здоровье человека, вызывая краткосрочные симптомы, подобные алкогольному опьянению, и долгосрочные проблемы, такие как академические трудности, повреждение почек или печени и проблемы с психическим здоровьем (влияние хрома на здоровье).

Поощрение регулярных дискуссий о рисках хрома и их влиянии на здоровье может помочь молодым людям понять возможные последствия и принять обоснованные решения (справляться с хромом, как с любыми другими рисками).

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