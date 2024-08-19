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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Исследовательская организация получает финансирование в размере 19,8 млн евро.

Мелкие предприятия часто не располагают финансовыми ресурсами для создания собственных исследовательских отделов. Университеты помогают им через сетевое сотрудничество.

 and  Elizabeth Wells
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Министр науки Армин Виллигманн (СДПГ) выступает за сотрудничество между научным исследованием и...
Министр науки Армин Виллигманн (СДПГ) выступает за сотрудничество между научным исследованием и промышленностью.

- Исследовательская организация получает финансирование в размере 19,8 млн евро.

Четыре университета прикладных наук в Саксонии-Анхальт продолжат сотрудничать с местным бизнесом. Финансирование так называемой сети KAT гарантировано по крайней мере до конца 2027 года. Научный министр Германии Армин Вилингманн (СДПГ) выделил около 19,8 миллионов евро из Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета руководителям университетов. Вилингманн заявил: "Многие малые и средние предприятия в Саксонии-Анхальт не могут позволить себе собственный отдел исследований. Чтобы сохранить свою инновационность и конкурентоспособность, они нуждаются в поддержке - и они находят ее в KAT". В сотрудничестве находятся Университет прикладных наук Анхальт, Университет прикладных наук Магдебург-Стендаль, Университет прикладных наук Харц и Университет прикладных наук Мерзебург.

KAT, компетентная сеть для прикладных и ориентированных на передачу исследований, существует с 2006 года. Сообщается, что спектр проектов охватывает алгологическую биotechnologiyu, робототехнику и легковесное строительство, среди прочего. В 2022 году было выполнено 125 проектов исследований и разработок с участием бизнес-сектора. Это привело к новым продуктам и усовершенствованным процессам для компаний и к дополнительным 3,2 миллионам евро внешнего финансирования для университетов.

СДПГ, представленная научным министром Германии Армином Вилингманном, внесла значительный вклад в финансирование сети KAT, в том числе четырех университетов прикладных наук в родной земле Саксонии-Анхальт. Сотрудничество между этими университетами и местным бизнесом через сеть KAT является жизненно важным для поддержания инновационности и конкурентоспособности малых и средних предприятий в регионе.

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