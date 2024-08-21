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ПанорамаНовостиМайк Линч

Исследователи обнаруживают еще мертвых людей внутри затопленного высококлассного судна.

Поиски экипажа пропавшей яхты, ушедшей под воду возле Сицилии, продолжаются. Вероятность обнаружить выживших снижается с каждым часом.

 and  Viktoriya Miller
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Разведоперации продолжаются вдольСицилийского побережья итальянскими спасательными командами,...
Разведоперации продолжаются вдольСицилийского побережья итальянскими спасательными командами, сосредоточенными на поиске architektas от подводного парусносудна.

Грусть перед Сицилией - Исследователи обнаруживают еще мертвых людей внутри затопленного высококлассного судна.

Два с половиной дня спустя после опрокидывания роскошной яхты "Байезиан" у Сицилии водолазы на затонувшем судне обнаружили два дополнительных трупа. Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, цитируя власти, эти безжизненные тела были найдены внутри яхты.

Шесть человек, как считается, находились на борту судна. На данный момент найдено только тело повара. Точная причина инцидента остается неясной. Капитана допрашивали часами.

Разбитые останки примерно 50-метровой "Байезиан", в которой находились британский миллиардер Майк Линч и его семья вместе с гостями, находятся на глубине около 50 метров. Судно, похоже, накренилось на один бок, что усложняет подводные операции. Во вторник пожарные водолазы смогли осмотреть некоторые области под мостиком, прежде чем добраться до кают.

Шесть пассажиров яхты, затонувшей у Сицилии, все еще не найдены

"Байезиан" опрокинулась рано утром в понедельник во время жестокого шторма с сильными ветрами близ порта Портичелло. На борту находилось 22 человека. 15 из них были спасены и доставлены на берег.

Вероятность найти кого-либо живым теперь практически нулевая. Среди пропавших без вести - четверо британских граждан и двое американских граждан, в том числе 18-летняя дочь Линча. Его жена была среди спасенных.

Несмотря на сложности, связанные с затопленным состоянием яхты, власти продолжают поиски оставшихся пассажиров.Также, с затопленным состоянием яхты связаны сложности, но власти продолжают поиски оставшихся пассажиров.

В свете сложных подводных условий и прошедшего времени поиски Майка Линча и его пропавших без вести членов семьи становятся все более срочными.В свете сложных подводных условий и прошедшего времени поиски Майка Линча и его пропавших без вести членов семьи становятся все более срочными.

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