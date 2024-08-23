- Исследователи обнаружили второй по величине алмазный камень в мире

В Ботсване горнодобывающая компания обнаружила то, что эксперты считают вторым по величине алмазом в мире. Алмаз весом 2492 карата был найден на алмазном руднике Карове в северо-восточной части Ботсваны, согласно канадской компании Lucara Diamond, которая объявила об этом в четверг. Компания назвала его "одним из крупнейших сырых алмазов, когда-либо найденных".

Промышленные эксперты приветствуют открытие алмаза в Ботсване как "поразительное"

Lucara не раскрыла оценку стоимости алмаза. Генеральный директор Lucara Уильям Лэмб назвал его "одним из крупнейших сырых алмазов, когда-либо найденных", и похвалил его качество. Правительство Ботсваны также признало находку вторым по величине алмазом в мире. Огромную находку планировалось показать публике и президенту Мокгweetsi Масиси во время объявления.

"Поразительное открытие этого сырого алмаза, самого значительного за век, действительно захватывает", - сказал Тобиас Корминд, генеральный директор онлайн-ювелирного магазина 77 Diamonds. Он подчеркнул, что технологические достижения на ботсванском руднике сделали возможным извлечение такого большого алмаза. "Эта технология позволяет извлекать более крупные алмазы из земли без их разрушения", - пояснил Корминд. Он ожидает дальнейших открытий.

Ботсвана известна своей алмазной промышленностью, которая составляет около 30% ее ВВП и 80% ее экспорта.

Наиболее крупный в истории алмаз ювелирного качества - "Куллинан" весом 3106 карат был найден в Южной Африке в 1905 году возле столицы, Претории. После огранки части этого алмаза вошли в состав британских коронных драгоценностей.

Самый крупный алмаз, найденный в Ботсване до этого, был "Свело" весом 1758 карат, который был извлечен из рудника Карове в 2019 году компанией Lucara Diamond. В 2021 году канадская компания обнаружила еще один алмаз весом 1174 карата на том же участке с помощью рентгеновской технологии.

Алмазы образуются из чистого углерода под действием экстремального давления и тепла глубоко под поверхностью Земли. Этот процесс может занимать миллионы лет. Лава затем переносит камни на поверхность Земли.

Сырое алмаз, названное одним из крупнейших когда-либо найденных, оценивается в 2492 карата и было обнаружено на алмазном руднике Карове в Ботсване. Открытие было встречено с восторгом промышленных экспертов, с генеральным директором онлайн-ювелирного магазина 77 Diamonds, который сказал, что технологические достижения сделали возможным такое извлечение большого алмаза.

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