Улучшение онлайн-соединения для улучшения веб-навигации - Исследователи космоса выражают обеспокоенность намерениями Starlink создать более яркие спутники

Космическая компания SpaceX планирует модернизацию своей спутниковой констелляции Starlink, чтобы предоставить глобальный доступ к интернету через смартфоны без дополнительных антенн, благодаря спутникам Direct-To-Cell (DTC). Однако астрономы по всему миру обеспокоены тем, что эти новые спутники могут быть в пять раз ярче существующих спутников Starlink, согласно исследованию Международного астрономического союза (МАС).

3 января этого года SpaceX запустила шесть прототипов этих спутников DTC. После успешных испытаний SpaceX подала заявку в американские регулирующие органы на получение разрешения на запуск 7500 спутников DTC, которые будут находиться на орбите на высоте 340-345 километров. Это побудило МАС изучить потенциальные последствия.

Эти спутники почти в пять раз ярче существующих спутников Starlink

Энтони Маллама и его коллеги из "Центра МАС по защите темного и тихого неба от помех спутниковых констелляций" проанализировали глобальные отчеты о шести прототипных спутниках, которые сейчас находятся на орбите, а также провели точные измерения с помощью робототелескопа MMT9 в Российском специальном астрофизическом observatory в Кавказе. Результаты показали, что новые спутники могут быть в 4,9 раза ярче существующих спутников Starlink.

Однако эти результаты могут дать только предварительное представление, уточняют ученые. Например, остается неясным, какую роль играет антенна спутника в его яркости. В прошлом SpaceX сотрудничала с астрономами, внедряя стратегии, такие как менее отражающие внешние покрытия, чтобы минимизировать яркость спутника. "Если эти подходы окажутся успешными для спутников DTC, увеличение яркости может быть вдвое уменьшено, потенциально снизив его до 2,6-кратного увеличения в лучшем случае", - заявляют Маллама и его коллеги.

В настоящее время SpaceX управляет более чем 6000 спутниками Starlink на низкой околоземной орбите, стремясь в конечном итоге достичь более 34 000. По мере их увеличения становится все труднее для астрономов проводить непрерывные наблюдения. Поэтому МАС в течение последних двух лет ведет собственную службу мониторинга спутников, помогая астрономам планировать свои наблюдения.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу увеличения яркости спутников DTC SpaceX, поскольку они могут потенциально нарушать астрономические наблюдения из-за своей потенциальной способности быть в пять раз ярче существующих спутников Starlink. Европейская южная обсерватория, видный член европейского астрономического сообщества, выразила обеспокоенность по поводу воздействия этих ярких спутников на свою научную деятельность.

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