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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Исследователи глубоководных островов извлекают еще один труп из затонувшего роскошного судна

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Опытные ныряльщики со дна, отправляющиеся исследовать подводные останки корабля 'Бейесовского'.
Опытные ныряльщики со дна, отправляющиеся исследовать подводные останки корабля 'Бейесовского'.

Исследователи глубоководных островов извлекают еще один труп из затонувшего роскошного судна

В результате крушения роскошной яхты "Байезиан" у берегов Сицилии шестеро человек числятся пропавшими без вести, в том числе ее эксцентричный владелец Майк Линч. Позже водолазы обнаружили человеческие останки внутри судна.

Водолазы извлекли мешок для тела с одного из поисковых судов в порту Портичелло, как сообщает агентство АП. Ранее сообщалось, что внутри затонувшей яхты были найдены тела двух человек, примерно через два с половиной дня после крушения. Об этом сообщило итальянское агентство АНСА со ссылкой на власти.

По preliminary reports, на борту находилось шесть человек. На данный момент найдено только тело повара судна. Обстоятельства инцидента остаются неясными. Капитана задержали для допроса.

Кораблекрушение яхты "Байезиан", на которой находился британский миллиардер Майк Линч вместе со своей семьей и гостями, произошло на глубине около 50 метров. Судно перевернулось на бок, что осложняет подводные операции. Вчера пожарные водолазы смогли осмотреть несколько помещений ниже мостика, прежде чем добраться до кают.

Спасены пятнадцать человек

Яхта "Байезиан" затонула ранним утром в понедельник во время сильной бури с сильными ветрами между портом Портичелло и столицей острова Палермо. На борту находилось двенадцать человек. Пятнадцать человек были успешно спасены и доставлены на берег.

Однако шансы найти выживших теперь считаются крайне малыми. Среди пропавших без вести - четверо французов и двое американцев, в том числе 18-летняя дочь Линча. Его жена была успешно спасена.

Европейский союз выразил обеспокоенность инцидентом и предложил свою поддержку итальянским властям в поисково-спасательных операциях. Из-за сложности операции Европейское агентство морской безопасности предложило свою специализированную технику и экспертизу.

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