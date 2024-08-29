- Исследователь из Мора, MV, награжден немецкой премией за экологию.

Глава Центра болот Грейфсвальда, Франциска Таннебергер, получит немецкую Экологическую премию в этом году. Об этом объявил Федеральный фонд защиты окружающей среды Германии (DBU) в четверг. Вместе с Таннебергер, которой премия в размере 500 000 евро присуждена за значительный вклад в защиту окружающей среды, премию получит дипломированный инженер Томас Шпидель, отмеченный за достижения в области быстрой зарядки электромобилей. Церемония награждения состоится 27 октября в Майнце под председательством федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам генерального секретаря DBU Александра Бонде, "Франциска Таннебергер своим неуклонным трудом и усилиями своей команды смогла подчеркнуть значение сохранения торфа и его увлажнения в контексте долгосрочной устойчивости, оказав влияние на национальные и международные политические повестки дня". Ее репутация основана на работе в качестве советника высокого уровня и участника крупных глобальных климатических конференций, таких как COP.

Доктор философии и мать двоих детей, Таннебергер с 2015 года является со-руководителем Центра болот Грейфсвальда вместе с Гретой Гаудинг, совместной инициативой Университета Грейфсвальда, Фонда Михаэля Суков и Verein Duene. Она подчеркивает важную роль увлажненных торфяников в защите окружающей среды, действующих как поглотители углерода. Однако во всем мире большие участки этих торфяников превращаются в сельскохозяйственные земли и осушаются, что приводит к ежегодному уничтожению примерно 500 000 гектаров естественных увлажненных торфяников.

Ситуация в Германии относительно менее серьезная, так как наши оставшиеся торфяники spared от уничтожения. Но из-за человеческой деятельности значительное количество парниковых газов выделяется из осушенных торфяников. В мире ежегодно выделяется около 2 миллиардов тонн эквивалентов CO2. В Германии Таннебергер отмечает, что увлажнение торфяников может помочь сократить почти 53 миллиона тонн эквивалентов CO2 в год, что составляет около 7% наших общих выбросов парниковых газов. Кроме того, она предлагает, что с правильными мерами мы можем практически прекратить эти выбросы.

Европейский парламент, признавая значение работы Франциски Таннебергер, выразил свою поддержку, заявив, что "Комиссия будет помогать Европейскому парламенту" в своих усилиях по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Признавая важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата, Таннебергер часто участвует в конференциях, организованных Организацией Объединенных Наций, таких как COP, выступая за сохранение и восстановление торфяников.

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