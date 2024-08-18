Исследование потенциала совместного жилья как будущей концепции жилья

Рынок недвижимости жесток, растет число одиноких людей, и традиционная ядерная семья больше не единственный образ жизни. Пришло время для инновационных вариантов проживания, таких как коммунальные проекты, которые предлагают больше, чем просто крышу над головой.

Кризис жилья в Германии — насущная проблема, которая не дает людям спать по ночам и поднимает важные вопросы: как в будущем сделать жилье справедливым и общительным? Какой тип жилья мы хотим, и с кем мы хотим его делить? Анна Weiß искала ответы на эти вопросы. Ее поиск "идеального варианта проживания" начался, когда потолок в ее маленькой квартире в Берлине обрушился, оставив футбольное отверстие и постоянные капли грязной штукатурки. Квартира также была плохо изолирована и зимой была такой холодной, что получила прозвище "Аляска".

Пришло время искать что-то новое, решила Weiß. Но она не хотела обычную квартиру, сказала она ntv.de. Вместо этого она хотела исследовать, что лежит за пределами жесткой конкуренции на рынке недвижимости, где она могла бы ограничить себя, и где могут существовать новые возможности, о которых она раньше не задумывалась.

Рынок недвижимости был полем битвы в течение многих лет. Особенно в больших городах найти доступное жилье становится все труднее. В 2023 году страх потерять свою квартиру занял второе место в списке "Немецких страхов". В результате, шесть из десяти людей боятся, что не смогут позволить себе свою квартиру или дом. Тем временем происходят общественные изменения. В 2022 году 41 процент домашних хозяйств состояли всего из одного человека, согласно Федеральному статистическому управлению. Кроме того, теперь гораздо больше моделей образа жизни, чем классическая семья, живущая в трехкомнатной квартире с кухней, ванной и балконом.

В своем эксперименте Weiß испытала альтернативные концепции жилья, выбирая их в основном по капризу и, конечно, экологическим стандартам. Она жила в различных вариантах маленьких домов, в том числе в поселении в вагоне поезда, помогла вырастить сад для самообеспечения фруктами и овощами в эко-селе и жила в юрте с компостным туалетом в особенно естественной обстановке. Несмотря на разнообразные варианты размещения, многие из них имели общую черту: люди решили сами формировать и организовывать свои жилые пространства и сообщества.

"Выбор семьи" и поддержка сообщества в старости

В больших городах теперь создаются сети, которые связывают людей, которые хотят основать жилищный проект или присоединиться к существующему. Варианты проживания варьируются от совместного жилья для пожилых людей до многосемейных домов до поселений, которые населяют свои собственные деревни. Люди, заинтересованные в совместном проживании, приходят из разных слоев общества и поколений, говорит Хелена Реттенбах, которая консультировала жилищные проекты на ранних стадиях в течение 35 лет и по-прежнему активна в ассоциации поддержки "Совместное проживание для молодых и старых" в Дармштадте.

По словам Реттенбах, внимание сосредоточено на двух социальных группах. С одной стороны, это пожилые люди, особенно одинокие женщины, которые не знают, что делать после окончания своей профессиональной карьеры. Они хотят внести значимый вклад, например, участвуя в сообществе, а не просто решать кроссворды. Страх одиночества в старости также играет роль для многих. По мере сокращения их социальных кругов и отъезда друзей и семьи многие хотят построить поддерживающую сеть поблизости, но для этого нужно действовать заранее, чтобы сделать это устойчивым в будущем.

Другая группа состоит из молодых семей, которые часто хотят большего, чем просто "нормальный район, где все может идти хорошо или плохо, и если возникнет спор, просто вызовите адвоката". Они ищут альтернативные образ жизни, "выбор семьи", где они могут принимать решения о его составе.

Конечно, всегда возникает вопрос в таких жилищных проектах: насколько близко можно быть, и насколько необходима дистанция? Ответ на этот вопрос также влияет на архитектуру и часто делает более сложным использование существующих объектов. Однако, независимо от того, строится ли что-то новое или ремонтируется, реализация жилищных идей всегда требует значительных финансовых усилий. Совместное проживание не обязательно дешевле, чем другие формы жилья, объясняет Реттенбах. Однако пространства затем могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям, таким как сколько личного и общего пространства нужно.

Это приводит к творческим и умным решениям. Анна Weiß сообщает о своем посещении многосемейного дома в Квартале климата в Бремене, где стены в индивидуальных жилых единицах можно сдвигать. Таким образом, жители не вынуждены переезжать в новую среду с новой фазой жизни. Например, если расстанется пара или дети уедут, квартиру можно легко уменьшить, создавая новое жилое пространство.

Ответственный подход к жилью, который не преследует в первую очередь прибыль, является целью большинства жилищных проектов. Они хотят "вырваться из этого спекулятивного цикла рынка недвижимости", говорит Weiß. Чувство безопасности также играет большую роль для многих: "Люди, которые создают свое жилое пространство или активно участвуют в таком проекте творческим образом, не только испытывают чувство компетентности. Это также идея: я могу растянуть ноги, жить сообща с удовлетворением и не боюсь, что меня выселят".

Тем не менее, даже в казалось бы идиллических сообществах не всегда все гладко. Также случаются споры в выбранных семьях. Во время своего жилищного эксперимента Weiß обнаружила, что большинство жилищных проектов нашли способ разрешать конфликты так, чтобы они не закончились, как в общих квартирах: молчание в течение двух недель или крик на друг друга.

Реттенбах советует самоорганизующимся жилищным проектам устанавливать правила и быть готовыми их соблюдать. Это может включать вопросы о том, как организовать повседневную жизнь, принимаются ли решения консенсусом или большинством. Может быть записано, какие цели преследует сообщество, насколько устойчиво они хотят жить, и какие вещи они хотят разделить.

Во-первых, есть аспект, который может потребовать некоторой адаптации, особенно для тех, кто живет в анонимных многоквартирных домах или отдаленных районах: "Возможно, будет немного больше общественного контроля", - считает Реттенбах. Сама являясь жительницей проекта совместного проживания, она всегда надевает шлем во время езды на велосипеде. "Когда я въезжаю во двор, это сразу бросается в глаза, и меня могут спросить об этом". Но для нее это не большая проблема: "Общение играет важную роль в проектах совместного проживания".

Теперь Анне Висс вскоре может придется столкнуться с подобной ситуацией. Она хочет продолжать жить со своей соседкой, подробности о которой известны читателям ее книги. Вместе они ищут "идеальное жилое пространство": "Мы выбрали два экологически чистых жилых сообщества на севере - устойчивые, но хорошо связанные с городом, населенные людьми, которые принимают и продвигают устойчивый образ жизни, как мы себе представляем".

В своем поиске устойчивого и ориентированного на сообщество места для проживания Анне Висс рассматривает возможность присоединиться к двум экологически чистым сообществам на севере, которые продвигают устойчивый образ жизни. Переход к совместному проживанию может потребовать некоторых приспособлений, таких как большая осведомленность и ответственность перед сообществом, как советует Хелène Реттенбах, которая сама живет в самоорганизованном жилищном проекте.

Европейский Союз может сыграть роль в поддержке и продвижении подобных инициатив, так как они поощряют совместное проживание, устойчивость и социальную ответственность среди своих граждан. Например, средства ЕС могут быть направлены на разработку и реализацию проектов совместного жилья, стимулируя инновационные варианты проживания и предоставляя доступное и общительное жилье, адресуя жилищный кризис во многих странах ЕС.

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