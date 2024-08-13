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Исследование показывает трудности с формированием правительства в Тюрингии

За последнее пятилетие в Тюрингии не было правительства, которое имело бы большинство в парламенте. Согласно новому опросу, после выборов 1 сентября может вновь стать сложно сформировать коалицию

 and  Viktoria Klein
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Решение будет принято 1 сентября, но согласно новому опросу, может быть сложно сформировать...
Решение будет принято 1 сентября, но согласно новому опросу, может быть сложно сформировать стабильное большинство правительства в Тюрингии.

- Исследование показывает трудности с формированием правительства в Тюрингии

Менее чем за три недели до выборов в ландтаг, новый опрос в Тюрингии указывает на сложное формирование правительства. В опросе Insa, проведенном по заказу Funke Medien Thuringia, партия AfD остается на первом месте с 30 процентами. Опрос также показывает тесную гонку между ХДС и Альянсом Сахры Wagenknecht (BSW) за второе место, с ХДС на 21 процент и BSW на 19 процентов.

Зеленые и ФDP не пройдут в ландтаг

Левые, возглавляемые министром-президентом Бодо Рамеловом, немного прибавляют и находятся на 16 процентах, в то время как их бывший коалиционный партнер, СДПГ, сейчас на шести процентах и приближается к критическому пятипроцентному барьеру. В опросе Insa от июня Левые были на 14 процентах. Третий коалиционный партнер текущего правительства под руководством Рамелова, Зеленые, не смогут войти в ландтаг с тремя процентами. Лидер FDP, бывший и.о. министра-президента Томас Кеммерих, также получит только три процента.

Коалиция черный-красный-зеленый не имеет шансов на большинство. Рамелов возглавляет коалицию уже десять лет, в последнее время как правительство меньшинства. Однако и другие конфигурации могут быть напряженными.

Сложное формирование большинства

В недавних опросах была теоретическая возможность большинства для ХДС, BSW и СДПГ. В текущем опросе Insa эти три вместе имеют 46 процентов, что также является порогом для большинства, так как три процента каждая от Зеленых и FDP, а также два процента от других партий не переведут в парламент.

Коалиция с AfD, считающейся в Тюрингии крайне правой, исключается всеми другими партиями, имеющими шанс войти в ландтаг. ХДС также отказывается от коалиции с Левыми.

Несмотря на разрыв с BSW и ХДС, Левые подтверждают свой статус "самой сильной демократической силы". "Бодо Рамелов пользуется высоким доверием во всем демократическом спектре и имеет опыт руководства государством в сложных конфигурациях и временах, формируя его и объединяя все демократические силы", - объяснил Кристиан Шафт, со- председатель партии Левых в Тюрингии.

Результаты опросов в целом подвержены неопределенностям, с уменьшением партийной лояльности и все более краткосрочными решениями при голосовании, что делает сложным для институтов опросов взвешивание данных. Институт дает статистическую погрешность 3,1 процентных пункта.

В целом, опросы отражают лишь мнение в момент опроса и не являются прогнозом результатов выборов. Выборы в ландтаг в Тюрингии состоятся 1 сентября одновременно с выборами в ландтаг в Саксонии.

Результаты последнего опроса о формировании правительства, который подчеркивает тесную гонку между ХДС, Альянсом Сахры Wagenknecht (BSW) и AfD, могут повлиять на предстоящие выборы в сентябре. В отношении потенциальных коалиционных вариантов коалиция черный-красный-зеленый маловероятна из-за того, что Зеленые и FDP не преодолевают избирательный порог.

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