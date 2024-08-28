Исследование показало: почти одна пятая немецкой молодежи выражает чувство неуверенности во время поездки в школу.

Три организации выдвинули несколько предложений, в том числе "общее снижение скорости на дорогах, значимых для поездок в школу, и усиление надзора". Однако они также обвинили родителей. Они предложили это повысит уверенность в себе детей и позволит им совершать "личные школьные поездки" пешком или на велосипеде – сначала с присутствием взрослого, а later в группах с друзьями. Они призывали родителей "чаще отказываться от такси для поездок в школу".

В связи с приближением окончания летних каникул в нескольких федеральных землях по всей стране, значительное количество первоклассников скоро начнет свой ежедневный путь в школу после регистрации. В интересах трех ассоциаций исследовательский институт Verian опросил 3218 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет онлайн.

В результате оказалось, что 56% детей и подростков чувствуют себя в безопасности во время поездки в школу. К сожалению, 18% признались, что чувствуют себя менее безопасно или совсем не безопасно. Эта статистика возрастает до 24% в городах с населением более 100 000 человек.

В свете этих результатов необходимо принять меры для повышения безопасности в густонаселенных городах, таких как Германия, где 24% детей чувствуют себя неуютно во время поездки в школу. Родители в Германии могли бы рассмотреть возможность совместных поездок или использования общественного транспорта, чтобы сократить количество одиночных поездок в школу.

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