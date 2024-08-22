- Исследование показало, что в Германии все чаще признают нечестность

Согласно исследованию, проведенному приложением для знакомств Parship и институтом маркетинговых исследований Innofact, немцы становятся все более терпимыми к внебрачным связям. Опрос, представляющий собой население Германии, показывает, что в то время как в более раннем опросе Parship в 2018 году 97% респондентов считали длительную связь обманом, этот показатель упал до 85% в мае 2022 года. Принятие однодневных связей также снизилось, с 96% до 82%. Самое заметное изменение в отношении посещения борделя; в 2016 году 91% считали это обманом, но в текущем опросе только 67% так считают.

Немцы также становятся более терпимыми к публичным проявлениям affection вне отношений. В 2018 году 81% считали поцелуй с кем-то другим обманом, но в 2024 году этот показатель упал до 57%. Однако женщины склонны воспринимать это более негативно, чем мужчины; 64% женщин в нынешнем исследовании считают поцелуй обманом, по сравнению с 49% мужчин.

Подобные тенденции наблюдаются и в отношении использования приложений для знакомств. В 2018 году 87% считали регистрацию в таких приложениях обманом, но в мае 2022 года этот показатель упал до 63%. Мужчины, как правило, более расслаблены в этом вопросе, с 55%, не считающими это обманом, по сравнению с 71% женщин, считающими это обманом.

Эрик Хегман, координатор исследования Parship, терапевт пар и тренер для одиноких, считает, что этот сдвиг может быть связан с растущим различием между эмоциональной и физической верностью. "Речь идет о доверии: 'Ты мой приоритет? Могу ли я на тебя положиться? Будешь ли ты ставить наше relationship выше всего, что может его подорвать?'", - объясняет он. "Пары, которые обсуждают свои потребности в этом контексте, часто соглашаются с тем, что физические связи вне отношений не обязательно угрожают доверию глубокой эмоциональной связи. Они argue, что эмоциональная верность является их benchmark."

Однако результаты опроса также указывают на то, что молодые поколения могут быть строже в некоторых областях. Например, 75% людей в возрасте 18-29 лет считают регистрацию в приложении для знакомств с целью встреч обманом, по сравнению с 54% людей в возрасте 60-69 лет. Аналогично, 64% представителей поколения Z считают тайные встречи без сексуального контакта обманом, по сравнению с 38% людей в возрасте 60-69 лет.

Онлайн-опрос был проведен в мае 2024 года от имени Parship, с участием 1008 немцев в возрасте от 18 до 69 лет, которые высказали свое мнение об изменах. Результаты были сравнены с представительным исследованием от января 2018 года, в котором приняли участие 1025 респондентов.

Уменьшение процента людей, считающих длительные affairs обманом, как видно из статистики опросов 2018 и 2024 годов, является одним из наиболее заметных сдвигов в отношении к изменам. Согласно статистике, принятие однодневных связей и посещения борделя также снизилось за годы.

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