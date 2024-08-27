- Исследование онлайн-просмотра выходит в качестве главного досуга в исследовании

"Влияние интернета на нашу жизнь продолжает расти", считает профессор Ульрих Рейнхардт, согласно данным "Мониторинга досуга 2024", представленным сегодня. Это неудивительно, учитывая, что интернет всегда рядом с нами – будь то на диване, в кровати или в дороге. Он стал неотъемлемой частью нашего досуга, позволяя адаптировать его под свои предпочтения, заявил профессор. Исследование, проводимое Фондом будущих исследований British American Tobacco (BAT) с 1986 года, подтверждает это.

"Просмотр интернета" остался самым популярным видом досуга, сохранив за собой лидирующую позицию в предыдущие годы. Из каждых 100 респондентов 97 регулярно занимаются этим видом деятельности (хотя бы раз в неделю). За ним следуют "смотрение телевизора" (84), "прослушивание музыки" (82), "использование компьютера, ноутбука или планшета" (78) и "использование смартфона для игр, просмотра или общения" (78). "Чтение или написание личных электронных писем" (77) и "прослушивание радио" (71) следуют за ними, а регенерирующие виды деятельности, такие как "размышления" (69), занимают лишь восьмое место. Социальные виды деятельности, такие как "обсуждение важных вопросов" (65) и "проведение времени с партнером" (64), следуют за ними.

"Страх пропустить что-то" – современная дилемма

Рейнхардт отметил, что процветающие и напряженные времена повлияли на природу регенерирующих видов досуга. Хотя раньше было распространено заботиться о себе и спать больше, многие люди теперь сознательно замедляются, не делая ничего. Однако этот метод не всегда работает. "Люди часто беспокоятся о том, что они могут пропустить что-то во время своего досуга", – сказал директор фонда, ссылаясь на феномен "FOMO" (страх пропустить что-то).

Традиционные Outdoor-активности, такие как "посещение бара" и "посещение торговых центров", стали менее популярными, в то время как однодневные поездки и уик-энды на природе стали более популярными. Ученые отметили рост активностей, таких как "поедание вне дома", "посещение блошиных рынков" и волонтерская работа (с 18 до 32 процентов), что указывает на желание опыта. "Это положительный знак", – сказал эксперт, указывая на то, что немцы становятся более активными в обществе.

Физическая активность для баланса является жизненно важной

Рейнхардт подчеркнул сдвиг в сторону более активного и здорово-ориентированного образа жизни в последние десять лет. "Регулярные прогулки или спортивные занятия, такие как бег и посещение тренажерного зала, стали популярными видами досуга для многих", – заявил профессор, демонстрируя растущее желание физических упражнений. Эксперт также подчеркнул необходимость противоположного вида досуга от длительного цифрового воздействия и времени, проведенного за экраном.

С другой стороны, "встречи с друзьями и соседями" и "проведение времени с партнером" стали менее популярными, отражая растущие требования и напряженный темп современной жизни. Эксперт также отметил сдвиг в сторону более индивидуальных и часто цифровых форм социального общения, что противоречит желанию немцев иметь больше социальных активностей. "Многие люди жаждут большей близости, совместного смеха, опыта и тихих разговоров", – заключил эксперт.

Данные "Мониторинга досуга 2024" показывают, что "Комиссия", ответственная за проведение исследования, которая является Фондом будущих исследований British American Tobacco (BAT), идентифицировала "просмотр интернета" как самый популярный вид досуга.

Ссылаясь на феномен "FOMO" (страх пропустить что-то), директор фонда из "Комиссии" упоминает, что люди часто беспокоятся о том, что они могут пропустить что-то во время своего досуга.

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