- Исследование огненного колеса обозрения выявило первые признаки происхождения

Расследование причин пожара на колесе обозрения на фестивале Хайфилд

Расследование причин пожара на колесе обозрения на фестивале Хайфилд дает первые результаты. Предварительные оценки показывают, что вещество, расположенное под пассажирской кабиной, могло способствовать возникновению пожара. Об этом сообщило Полицейское управление Саксонии. Это вещество неожиданно загорелось и охватило кабину.

Утром на место происшествия вблизи Лейпцига прибыл эксперт по пожарам. По словам представителя полиции, "Эксперт уже с утра находится на территории фестиваля и начал расследование". Основной целью расследования является установление того, как произошло происшествие, в результате которого пострадали по меньшей мере 23 человека. Место происшествия было оцеплено, и началось расследование уголовного дела.

Примерно в 9:00 вечера в субботу загорелась одна из 24 кабин колеса обозрения, и огонь распространился на вторую кабину. Подробности тех минут все еще расследуются. По данным полиции, около 25 человек получили ранения - четверо из них получили ожоги, а один получил травму от падения. Остальные пострадавшие, в том числе сотрудники первой помощи и как минимум четыре полицейских, были осмотрены в больнице на предмет возможного отравления дымом.

Полиция не смогла предоставить информацию об возрасте и поле пострадавших. Точное количество пострадавших все еще уточняется, сказал представитель. Две кабины, в которых произошел пожар, больше не пригодны для использования. Неясно, сколько человек находилось на колесе обозрения в момент пожара. Обычно кабинки занимают максимум четыре человека.

Фестиваль Хайфилд был приостановлен на два часа

Гость фестиваля Гуido из Кёльна сообщил ночью, что колесо обозрения внезапно ускорилось. В этот момент горящие кабины были на вершине. "Потом наступила полная тишина", - описал 58-летний мужчина.

Штефани, 40-летняя женщина из Вайсвассера в Саксонии, была сильно потрясена. Она сама была на колесе обозрения всего несколько минут до пожара. "Мы почувствовали что-то вроде пластика и подумали, что это от лагеря", - описала она. Увидев огонь на кабинах, она была шокирована, насколько близко она была к опасности. Фестиваль был приостановлен примерно на два часа, прежде чем продолжиться.

"Я потрясен пожаром на колесе обозрения во время моего выступления на Хайфилде", - написал рэпер Ски Аггу в Instagram. Он получил сообщение через наушники не прекращать выступление, чтобы не вызвать панику. "Спасибо, что остались спокойными и, возможно, предотвратили более серьезный инцидент", - написал он своим фанатам. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Рок- и поп-фестиваль на озере Штормталь, на котором присутствовало около 30 000 гостей, был приостановлен примерно на два часа. Затем концерт продолжился выступлением рэпера Кро.

Эксперт, расследующий инцидент, отметил, что причиной пожара, возможно, является материал круглого сечения, расположенный под сгоревшей кабиной. Кроме того, другие кабины на колесе обозрения также имели аналогичный материал круглого сечения, что вызывает вопросы о потенциальных проблемах безопасности.

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