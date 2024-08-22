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Исследование факса отрицания Холокоста в налоговой службе может быть классифицировано как мятеж.

Сильвия Штольц была заключена под стражу дважды в результате предъявленных обвинений в разжигании розни. В результате последующего судебного процесса ей было отказано, так как возмутительные замечания были переданы по факсу в налоговое управление. В настоящее время Федеральный верховный суд...

 and  Anne Legman
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Третий уголовный отдел Федерального верховного суда рассматривает оправдательный приговор,...
Третий уголовный отдел Федерального верховного суда рассматривает оправдательный приговор, вынесенный материалу о繁 magnaспициокой деятель по отрицанию Холокоста.

- Исследование факса отрицания Холокоста в налоговой службе может быть классифицировано как мятеж.

Уголовное право устанавливает границы свободы слова в случаях подстрекательства толпы и отрицания Холокоста, как это подтверждает Федеральный конституционный суд. Тем не менее, отправка частных мыслей властям не наказывается.

Такой позиции придерживался Ландgericht Мюнхен II в деле Сильвии Штольц, жительницы Эберсберга в Верхней Баварии, которая отправила факс налоговому ведомству и была оправдана. Четвертый уголовный сенат, среди прочего, сослался на "высокую чувствительность данных налоговых органов" и расценил документ как протест против налогового процесса, рассматривая его соответствующим образом.

Прокуратура обжаловала приговор, в результате чего дело сейчас рассматривается в Федеральном верховном суде в Карлсруэ. Основной вопрос - когда можно предположить распространение. Третий уголовный сенат вынесет свой вердикт 25 сентября (дело № 3 StR 32/24).

339-страничное письмо

Штольц, которая не присутствовала на заседании BGH, ранее отбывала два тюремных срока за подстрекательство толпы. В 2021 году она отправила 339-страничное письмо в налоговую инспекцию Мюнхена. Сначала оно якобы касалось только налогового вопроса на первой странице. Затем, на страницах с 36 по 89, подсудимая отрицает широко признанный Холокост. В других местах Штольц выражает предвзятость по отношению к иностранцам и обсуждает политику в отношении коронавируса.

Подозрения в том, что Штольц является "Reichsbürger", побудили налоговый орган привлечь полицию, что привело к продвижению дела - сначала в Мюнхене, а теперь в Карлсруэ.

"Достаточно определенного распространения"

Федеральная прокуратура утверждала, что даже факс в налоговое ведомство может привести к широкому распространению. Отправитель не контролирует получателей документа. Это достаточно для распространения, заявил публичный обвинитель: "Достаточно определенного распространения". В конечном итоге спорные разделы потенциально могут быть представлены на публичном процессе.

Адвокат Штольц возразил, что если документ будет передан в правоохранительные органы, с ним будут работать только те, кто занят этим вопросом - ограниченный круг лиц. Никто не будет дублировать такой документ и распространять его по всей организации или отправлять в СМИ.

Где заканчиваются границы свободы слова?

Кроме того, адвокат argued, что параграф о подстрекательстве толпы не может быть применен произвольно, учитывая исключение свободы слова, закрепленное в Основном законе, которое предусматривает максимальное наказание в пять лет. В противном случае можно было бы обсуждать спорные преступления только с двумя-тремя доверенными лицами.

Председатель суда Юрген Шaefer назвал это любопытным юридическим вопросом. Он также представил альтернативные сценарии: Что, если бы кто-то отправил неоднозначное письмо частному лицу?

Прокуратура и защита имеют разные мнения о том, были ли аргументы земельного суда последовательными или противоречивыми и были ли допущены юридические ошибки. Если BGH обнаружит несоответствия или юридические ошибки, дело может потребовать пересмотра.

Апелляция на Федеральный верховный суд в Карлсруэ рассматривает дело Штольц, которая написала письмо, критикующее налоговые процедуры и отрицающую Холокост, федеральному органу власти в Германии. Спор surrounds definition of distribution, with the prosecution arguing that any dissemination is enough to qualify as distribution, while Stolz's lawyer claims that only those involved in the regulatory procedure will have access to the letter.

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