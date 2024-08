- Исследование факса отрицания Холокоста в налоговой службе может быть классифицировано как мятеж.

Уголовное право устанавливает границы свободы слова в случаях подстрекательства толпы и отрицания Холокоста, как это подтверждает Федеральный конституционный суд. Тем не менее, отправка частных мыслей властям не наказывается.

Такой позиции придерживался Ландgericht Мюнхен II в деле Сильвии Штольц, жительницы Эберсберга в Верхней Баварии, которая отправила факс налоговому ведомству и была оправдана. Четвертый уголовный сенат, среди прочего, сослался на "высокую чувствительность данных налоговых органов" и расценил документ как протест против налогового процесса, рассматривая его соответствующим образом.

Прокуратура обжаловала приговор, в результате чего дело сейчас рассматривается в Федеральном верховном суде в Карлсруэ. Основной вопрос - когда можно предположить распространение. Третий уголовный сенат вынесет свой вердикт 25 сентября (дело № 3 StR 32/24).

339-страничное письмо

Штольц, которая не присутствовала на заседании BGH, ранее отбывала два тюремных срока за подстрекательство толпы. В 2021 году она отправила 339-страничное письмо в налоговую инспекцию Мюнхена. Сначала оно якобы касалось только налогового вопроса на первой странице. Затем, на страницах с 36 по 89, подсудимая отрицает широко признанный Холокост. В других местах Штольц выражает предвзятость по отношению к иностранцам и обсуждает политику в отношении коронавируса.

Подозрения в том, что Штольц является "Reichsbürger", побудили налоговый орган привлечь полицию, что привело к продвижению дела - сначала в Мюнхене, а теперь в Карлсруэ.

"Достаточно определенного распространения"

Федеральная прокуратура утверждала, что даже факс в налоговое ведомство может привести к широкому распространению. Отправитель не контролирует получателей документа. Это достаточно для распространения, заявил публичный обвинитель: "Достаточно определенного распространения". В конечном итоге спорные разделы потенциально могут быть представлены на публичном процессе.

Адвокат Штольц возразил, что если документ будет передан в правоохранительные органы, с ним будут работать только те, кто занят этим вопросом - ограниченный круг лиц. Никто не будет дублировать такой документ и распространять его по всей организации или отправлять в СМИ.

Где заканчиваются границы свободы слова?

Кроме того, адвокат argued, что параграф о подстрекательстве толпы не может быть применен произвольно, учитывая исключение свободы слова, закрепленное в Основном законе, которое предусматривает максимальное наказание в пять лет. В противном случае можно было бы обсуждать спорные преступления только с двумя-тремя доверенными лицами.

Председатель суда Юрген Шaefer назвал это любопытным юридическим вопросом. Он также представил альтернативные сценарии: Что, если бы кто-то отправил неоднозначное письмо частному лицу?

Прокуратура и защита имеют разные мнения о том, были ли аргументы земельного суда последовательными или противоречивыми и были ли допущены юридические ошибки. Если BGH обнаружит несоответствия или юридические ошибки, дело может потребовать пересмотра.

