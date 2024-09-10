Исследование дебатов Камалы Харрис: что показывают факты

Что касается вице-президента Камалы Харрис, несмотря на слабую кампанию по выборам президента 2020 года, которая закончилась в декабре 2019 года до начала голосования на праймериз, она все же оставила свой след. На сцене праймериз в июне 2019 года, до того, как она стала напарницей по билету Бидена или он был близок к Белому дому, Харрис тщательно критиковала Джо Байдена.

"Та девочка была мной"

Полиция и раса были важными вопросами на демократических праймериз 2020 года.

"Я не говорю, что вы расист", - сказала Харрис Байдену, глядя ему прямо в глаза, пока он смотрел вперед или на свой подиум. Но ей было больно, что Байден хвалил мужчин, таких как покойные сенаторы Стром Термонд из Южной Каролины и Джон Стеннис из Миссисипи, "которые построили свои карьеры на сегрегации в этой стране".

Она продолжила, сказав, что во время своей работы в Сенате Байден работал с этими мужчинами над законодательством против федерального мандата на автобусы в местных школьных округах.

"Была девочка в Калифорнии, которая была частью второго класса, интегрировавшегося в общественные школы, и она ездила на автобусе в школу каждый день", - сказала Харрис. "И эта маленькая девочка была мной".

Это было сильное заявление, показавшее способности Харрис на сцене дебатов - уверенно представленное, мастерски доставленное, беспощадное и прямо адресованное своему оппоненту, который позже выбрал ее в качестве напарницы по билету.

Шанс обвинить Трампа

Харрис, несомненно, потратила время на подготовку материала против своего оппонента в этом году. Она и Трамп впервые встретятся на дебатах во вторник в важном штате Пенсильвания, которые будут транслироваться телеканалом ABC News.

Демократы пытаются представить эту кампанию как соревнование между бывшим прокурором в лице Харрис и осужденным преступником в лице Трампа. Харрис придется оправдать свою репутацию жесткого прокурора во вторник, озвучив гнев демократов на Трампа в его присутствии.

В отличие от Байдена, Харрис не придется копаться в 1970-х годах в поисках боеприпасов. Она может сосредоточиться на его уголовном осуждении в Нью-Йорке, его ответственности в деле о сексуальном насилии и клевете, его националистических политиках, его безосновательных утверждениях о фальсификации выборов - для которых нет доказательств - или его знаменитом обещании заключить под стражу чиновников выборов.

Один оратор за раз

Хотя у Харрис будет много сказать о Трампе, она не получит выгоды от его перебиваний. Во время дебатов микрофоны кандидатов будут отключены, когда не их очередь говорить, так что Трамп не сможет прерывать Харрис оскорблениями, как он делал с Хиллари Клинтон во время дебатов в 2016 году, например, "Вы - марионетка!" или "Вы бы сидели в тюрьме".

Это также означает, что запоминающийся момент Харрис на дебатах вице-президентов 2020 года, когда она сказала "Мистер Вице-президент, я говорю", в ответ на перебивания Майка Пенса, не повторится.

Подготовка может не сработать

Не все критические замечания Харрис так же эффективны, как нападение на Байдена по поводу автобусов. Во время другого дебатата 2019 года Харрис атаковала сенатора Элизабет Уоррен по поводу плана Уоррен по расчленению компаний высоких технологий.

Харрис пыталась упростить этот более широкий вопрос, выразив разочарование тем, что Уоррен не призывала к приостановке аккаунта Трампа в Twitter (тогда это была другая компания). Twitter позже приостановил аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года, но компания была впоследствии куплена Илоном Маском и переименована, и Трамп снова активен на платформе.

Критика Харрис показалась незначительной, позволив Уоррен сделать более убедительное заявление.

"Слушайте, я не только хочу, чтобы Трамп покинул Twitter, я хочу, чтобы он покинул Белый дом", - сказала Уоррен.

Этот обмен может служить предупреждением для Харрис, чтобы она не увязала в деталях, так как Трамп, как показала история, с радостью фабрикует факты, чтобы сделать свои точки зрения.

Линии атаки против Харрис

Это приводит нас к характерному обмену Харрис на дебатах 2019 года. Ее критиковал бывший представитель Тулси Габбард за ее правовую практику, которая была правее Демократической партии в то время. Габбард обвинила Харрис в том, что она была слишком сурова по отношению к нарушителям закона о марихуане и имела другие критические замечания по поводу своей работы в качестве прокурора.

"Я горжусь этой работой", - ответила Харрис, оправдывая свою карьеру генерального прокурора тем, что она работала над улучшением Калифорнии и против смертной казни, а не просто произносила "изысканные речи" или работала в законодательных органах.

Железно, что Габбард, ныне бывший демократ, поддерживала Трампа, который выступает за смертную казнь для наркодилеров.

Габбард, как сообщается, помогла Трампу подготовиться к дебатам, и он, скорее всего, постарается представить Харрис как склоняющуюся влево от главногоstream американцев - меняя свои позиции для политической выгоды в 2019 году и теперь меняя их снова, чтобы баллотироваться на пост президента.

Согласно недавнему опросу, проведенному The New York Times/Siena College, состязание находится в равновесии, находясь в пределах приемлемой погрешности. Небольшое количество вероятных избирателей, менее 10%, выразили желание получить дополнительную информацию о Трампе. С другой стороны, более четверти участников, 28%, отметили, что им нужны дополнительные сведения о Харрис. Это может указывать либо на ее потенциал для дальнейшего роста, либо на возможные трудности после ее столкновений с Трампом.

Несмотря на критику, которой она подверглась во время своей кампании на праймериз 2020 года, позиция Камалы Харрис по политическим вопросам была очевидна на ее дебатах. Она резко критиковала прежнюю позицию Джо Байдена по поводу федерально обязательного автобуса, продемонстрировав личную связь с вопросом.

В свете своего прошлого как прокурора Харрис, скорее всего, использует время на дебатах против Дональда Трампа, сосредоточившись на его уголовном осуждении и других спорных политиках.

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