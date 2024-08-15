- Исследование: больше желания платить за досуг

Немцы, как сообщается, готовы платить больше за определенные досуговые мероприятия, несмотря на рост цен, вызванный инфляцией. Об этом свидетельствует публикация Фонда БАТ по будущим вопросам, базирующегося в Гамбурге. Десятилетний сравнительный анализ показывает, что некоторые цены, считающиеся приемлемыми, превышают значение, которое получилось бы в результате инфляции.

Например, если десять лет назад люди были готовы платить в среднем 23,70 евро за посещение ресторана, то в 2024 году они сочли разумным 31,70 евро - почти на 34 процента больше. Это примерно на десять процентных пунктов больше, чем общий рост цен между 2014 и 2024 годами, оцененный фондом.

Представительный опрос, проведенный обществом GfK в 2014 и 2024 годах, показал, что 2000 женщин и мужчин в возрасте 18 лет и старше считают, что должны стоить развлечения.

Почему некоторые мероприятия могут стать дороже - а другие нет

Немцы меньше всего готовы платить больше за посещение аквапарка. Фонд сообщает, что приемлемое увеличение цены с 2014 по 2024 год составило всего семь процентов. Цены на бани должны были быть более умеренными, поскольку они конкурируют с другими видами досуга, такими как фитнес-центры или парки аттракционов, считает фонд.

Наибольшее увеличение цены, которое немцы готовы принять с 2014 года, приходится на сбор после церковной службы, почти на 50 процентов больше. Если в 2014 году считалось разумным 2,10 евро, то сейчас - 3,10 евро.

Затем следуют цены на входные билеты в парки аттракционов. Немцы готовы платить почти на 40 процентов больше, чем десять лет назад. Фонд называет несколько причин этого, в том числе то, что посещение парка часто воспринимается как особое событие, и посетители готовы платить больше. Кроме того, парки аттракционов постоянно вкладывают средства в новые аттракционы, чтобы привлечь посетителей, и эти затраты должны покрываться более высокими ценами на входные билеты.

Причина более высокой готовности платить

Население, по мнению Фонда БАТ, считает приемлемым и нормальным то, к чему они привыкли и с чем часто сталкиваются. В качестве примера фонд приводит поведение людей во Франции: там люди не жалуются на высокие цены на еду, потому что это обычное явление.

Результаты представительного опроса, проведенного обществом GfK, показывают, что немцы меньше всего готовы платить больше за посещение аквапарка, приемлемое увеличение цены с 2014 по 2024 год составило всего семь процентов.

Несмотря на рост цен, вызванный инфляцией, немцы все еще готовы платить больше за определенные виды досуга, как показывает опрос, проведенный обществом GfK.

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