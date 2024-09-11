- Исследования показывают: значительное число детей смотрят порнографию и отправляют сексест.

Молодые люди в Германии, в том числе и несовершеннолетние, сталкивались с порнографией или секс-рассылками, согласно исследованию. Примерно 42% из 3000 опрошенных в возрасте от 11 до 17 лет по всей стране признались, что смотрели взрослый фильм, согласно опросу, проведенному медиа-надзором Северного Рейна-Вестфалии. Это существенный рост по сравнению с 35%, зафиксированным в прошлом году. Самым тревожным является рост этого процента среди самой младшей возрастной группы - тех, кто младше 13 лет.

"Порнография не предназначена для детей. Однако сейчас дети и подростки сталкиваются с ней раньше, чем достигают зрелости, и это не единственная проблема; они также начинают создавать и делитьсяplicitным материалом сами", - заявили в медиа-надзоре. Эта практика секс-рассылок действительно распространена: 25% опрошенных признались, что получали сексуально откровенные сообщения, фотографии, видео или эмодзи.

Директор Тобиас Шмид сказал, что родителям и учителям трудно понять, как легко дети и молодые люди могут получить доступ к порнографическому контенту и, что более важно, распространять такой материал онлайн. "Но исследование ясно показывает, что это происходит. Мы столкнулись с задачей защиты несовершеннолетних". Первое знакомство с таким контентом часто происходит случайно или по ошибке.

В свете опасений по поводу доступа детей к взрослому контенту некоторые члены сообщества выступают за ужесточение мер безопасности в Интернете. Родители и учителя в сообществе ищут способы объяснить детям риски, связанные с просмотром и распространением explicitного материала.

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