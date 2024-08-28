- Исследования показывают тенденцию к росту кибератак, направленных на предприятия в Германии со стороны Китая.

В исследовании, проведенном Bitkom в Берлине, было установлено, что Китай стал главным источником кибератак на немецкую экономику за последний год. Это было основано на опросе более 1000 компаний из различных секторов, где 45% пострадавших компаний смогли связать свои атаки с Китаем, по сравнению с 42% в предыдущем году. С другой стороны, 39% пострадавших компаний были уверены, что атаки исходили из России, что является увеличением по сравнению с 46% в предыдущем году.

Однако 36% пострадавших компаний не смогли определить местоположение своих атак. Одна из пяти жертв атак (20%) подозревала, что атаки исходили из Германии самой, в то время как четверть (25%) подозревала США как источник. Восточная Европа считалась источником в 32% случаев, а Европейский союз, за исключением Германии, подозревался в 21% случаев.

Опрос также показал, что большинство пострадавших компаний считают, что виновники были связаны с организованной преступностью (70%). Это было значительным увеличением по сравнению с 7% в предыдущем году, которые подозревали иностранные разведывательные службы. Месть со стороны действующих или бывших сотрудников составила 27% атак.

Опрос Bitkom также подчеркнул масштаб угрозы. Восемь из десяти компаний в Германии (81%) сообщили, что они испытали кражу данных и оборудования IT, а также цифровую и аналоговую промышленную шпионаж или саботаж в прошлом году. Еще 10% подозревали, что они были целями. Общий ущерб, причиненный этими аналоговыми и цифровыми атаками, был оценен пострадавшими сторонами в 267 миллиардов евро, что на 29% больше, чем в предыдущем году.

Ральф Винтергерст, президент Bitkom, заявил, что ситуация с угрозами для немецкой экономики ухудшается. "Компаниям необходимо усилить свои защитные меры tanto для цифровых, как и для классических атак, таких как прослушивание разговоров или кража физических документов", - сказал Винтергерст. Кибератаки теперь представляют собой серьезную угрозу для экономики, с 65% компаний, считающих, что они угрожают их существованию, что является увеличением по сравнению с 52% в предыдущем году и всего 9% в 2021 году.

Несмотря на то, что большинство атак можно было проследить до Китая и России, некоторые компании все еще не уверены. Примерно 36% пострадавших компаний не могут однозначно идентифицировать происхождение своих кибератак, с подозрениями на 'Другие' регионы, такие как Германия или США, как потенциальные источники.

Учитывая глобальную природу киберугроз, компании должны быть бдительными в отношении атак из различных 'Других' частей мира, помимо известных источников, таких как Китай и Россия.

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