Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ТехнологииНовостиПрочие

Исследования показывают тенденцию к росту кибератак, направленных на предприятия в Германии со стороны Китая.

Примерно семь из десяти компаний видят угрозу в краже данных, шпионаже и саботаже. Часто эти злонамеренные акторы представляют собой криминальные организации или иностранные разведывательные serveur.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Корпорациям Германии приходится сталкиваться с увеличивающимся количествомCyber-атак, исходящих из...
Корпорациям Германии приходится сталкиваться с увеличивающимся количествомCyber-атак, исходящих из Китая.

- Исследования показывают тенденцию к росту кибератак, направленных на предприятия в Германии со стороны Китая.

В исследовании, проведенном Bitkom в Берлине, было установлено, что Китай стал главным источником кибератак на немецкую экономику за последний год. Это было основано на опросе более 1000 компаний из различных секторов, где 45% пострадавших компаний смогли связать свои атаки с Китаем, по сравнению с 42% в предыдущем году. С другой стороны, 39% пострадавших компаний были уверены, что атаки исходили из России, что является увеличением по сравнению с 46% в предыдущем году.

Однако 36% пострадавших компаний не смогли определить местоположение своих атак. Одна из пяти жертв атак (20%) подозревала, что атаки исходили из Германии самой, в то время как четверть (25%) подозревала США как источник. Восточная Европа считалась источником в 32% случаев, а Европейский союз, за исключением Германии, подозревался в 21% случаев.

Опрос также показал, что большинство пострадавших компаний считают, что виновники были связаны с организованной преступностью (70%). Это было значительным увеличением по сравнению с 7% в предыдущем году, которые подозревали иностранные разведывательные службы. Месть со стороны действующих или бывших сотрудников составила 27% атак.

Опрос Bitkom также подчеркнул масштаб угрозы. Восемь из десяти компаний в Германии (81%) сообщили, что они испытали кражу данных и оборудования IT, а также цифровую и аналоговую промышленную шпионаж или саботаж в прошлом году. Еще 10% подозревали, что они были целями. Общий ущерб, причиненный этими аналоговыми и цифровыми атаками, был оценен пострадавшими сторонами в 267 миллиардов евро, что на 29% больше, чем в предыдущем году.

Ральф Винтергерст, президент Bitkom, заявил, что ситуация с угрозами для немецкой экономики ухудшается. "Компаниям необходимо усилить свои защитные меры tanto для цифровых, как и для классических атак, таких как прослушивание разговоров или кража физических документов", - сказал Винтергерст. Кибератаки теперь представляют собой серьезную угрозу для экономики, с 65% компаний, считающих, что они угрожают их существованию, что является увеличением по сравнению с 52% в предыдущем году и всего 9% в 2021 году.

Несмотря на то, что большинство атак можно было проследить до Китая и России, некоторые компании все еще не уверены. Примерно 36% пострадавших компаний не могут однозначно идентифицировать происхождение своих кибератак, с подозрениями на 'Другие' регионы, такие как Германия или США, как потенциальные источники.

Учитывая глобальную природу киберугроз, компании должны быть бдительными в отношении атак из различных 'Других' частей мира, помимо известных источников, таких как Китай и Россия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Повышение качества звука в гостиной подтверждено Stiftung Warentest с помощью звуковых панелей.
Технологии

Во время оценки продукта один звуковой стол считается "отличной", но приходит с значительно сниженной ценой.

Улучшение качества звука телевизора практически невозможно без использования звуковой полосы. Stiftung Warentest протестировала 25 различных моделей. développé высококачественную производительность с правом kể затраты

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Внедрение ИИ в немецких компаниях достигло плато
Технологии

Исследования показывают: внедрение ИИ остается стационарным в немецких предприятиях

Запуск ChatGPT в ноябре 2022 года разжег существенный ажиотаж вокруг ИИ. Текущие показатели внедрения ИИ в сегменте экономики Германии в частности вызвали любопытство.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Girocard становится предпочтительным выбором для безналичных транзакций в кассах.
Технологии

Girocard становится предпочтительным выбором для безналичных транзакций в кассах.

Неуклонное предпочтение наличных денег среди немцев слабеет: lungo пристрастие Германии к физическим наличными деньгам decreases. Однако они постепенно все больше принимают цифровые способы оплаты, в том числе Girocard, часто узнаваемый под другим названием.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
МиГ-31 существенно способствует ракетным ударам, так как оснащён гиперзвуковым оружием Х-47М2...
Технологии

Российская агрессия усиливается: тактика Путина становится все более жестокой

Более 200 беспилотных летательных аппаратов, снарядов и крылатых ракет обрушились на Украину в течение 24 часов. Российские силы пытались вывести из строя энергетическую инфраструктуру, нанеся удары по все более опасным объектам.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Самолет Ryanair на Ибице. Происшествия на рейсах, направляющихся на остров, не являются чем-то...
Экономика

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров.

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров. В своей борьбе против деструктивного поведения и инцидентов на борту самолетов CEO Ryanair Майкл О'Лири предлагает ограничить продажу алкоголя перед полетом в аэропортах. Пассажирам разрешается приобретать только два напитка на один посадочный талон, согласно О'Лири, который обсуждал

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.
Главные темы

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий. Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро. По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно