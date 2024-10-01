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Исследования показывают растущую распространенность психологического вреда, наносимого студентам.

 and  James Williams
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Исследование показало: рост психологической агрессии среди университетских студентов
Исследование показало: рост психологической агрессии среди университетских студентов

Исследования показывают растущую распространенность психологического вреда, наносимого студентам.

Проявления психологического насилия среди учащихся, такие как вербальные атаки и буллинг, кажется, резко возросли после COVID-19. Более половины (56%) педагогов в общеобразовательных школах, согласно опросу German Social Accident Insurance (DGUV) в Кёльне, разделяют это мнение. Кроме того, 44% этих педагогов сообщили об эскалации физического насилия.

DGUV сообщил о росте зарегистрированных случаев насилия среди учащихся, составивший примерно 11 000 случаев больше в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, достигнув 64 897. Однако это число все еще уступало показателям до пандемии в 2019 году (72 973). В 2022 году показатель насильственных инцидентов составил 7,5 на 1000 застрахованных лиц, что было существенным увеличением по сравнению с годами пандемии (2020: 4,6, 2021: 3,9, 2022: 6,4), но все еще ниже уровней до пандемии (2019: 8,8). Согласно статистике, серьезные травмы, такие как переломы, в результате насильственных инцидентов редко регистрировались.

Хотя тенденция к снижению числа насильственных происшествий сохранилась, CEO DGUV Штефан Хюсси предостерег: "Это не значит, что все под контролем". Статистика происшествий дает лишь частичную картину школьного насилия, не учитывая психологическое насилие и его последствия. Чтобы понять ситуацию в общеобразовательных школах после пандемии, DGUV опросил педагогов, которые играют ключевую роль в защите благополучия детей и подростков в образовательных учреждениях. Результаты показали, что "нам еще предстоит проделать долгий путь к созданию безнасильственной школьной среды".

DGUV является umbrella-организацией для профессиональных ассоциаций и фондов страхования от несчастных случаев. Посещение школы и поездки на ней застрахованы обязательным страхованием от несчастных случаев, и обычно это покрытие распространяется и на насильственные инциденты.

Опрос DGUV показал, что более половины педагогов считают, что психологическое насилие среди учащихся возросло после COVID-19. Несмотря на рост зарегистрированных насильственных инцидентов, опрос DGUV был направлен на всестороннее понимание школьного насилия, с акцентом на психологическое насилие.

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