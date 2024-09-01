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ПанорамаНовостиГермания

Исследования показывают: обычно время поездки на игровую площадку составляет около 25 минут.

Продолжительность прогулки для молодых людей в Германии, чтобы добраться до ближайшей площадки, различается, так как исследователи выявили восточно-западную dispar concomitant availability sandbox and swings facilities.

 and  Ksenia Johnson
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Дети в Мекленбурге-Передней Померании имеют самое долгое расстояние, чтобы добраться до игровой...
Дети в Мекленбурге-Передней Померании имеют самое долгое расстояние, чтобы добраться до игровой площадки, как показало недавнее исследование.

- Исследования показывают: обычно время поездки на игровую площадку составляет около 25 минут.

Типичная прогулка к игровой площадке для большинства немецких детей обычно занимает около 25 минут пешком, согласно исследованию, проведенному Институтом немецкой экономики (IW). Для этого исследования они изучили географические данные, полученные из OpenStreetMap, и статистику населения от Федерального статистического управления.

Исследование показывает, что дети в Мекленбурге-Передней Померании преодолевают самый длинный путь, потратив час и восемь минут, чтобы добраться до парков с качелями, песочницами и горками. С другой стороны, дети в Берлине имеют самую короткую дорогу, затрачивая всего восемь минут, чтобы добраться до своих игровых зон. Разница между городом и деревней очевидна, с большими расстояниями, замеченными в сельской восточной Германии.

Игровые площадки служат не только местом для игр, согласно Вилдо Геис-Тёне, эксперту по семейной политике в институте. Геис-Тёне подчеркивает, что игровые площадки играют важную роль в сельской местности, где у многих семей есть игровые сооружения во дворах. Он объясняет: "Важно, чтобы дети в сельской местности имели доступ к общественным игровым площадкам".

В городах и районах Росток может похвастаться самой короткой средней дорогой до игровой площадки - шесть минут. С другой стороны, дети в районе Ворпommern-Greifswald преодолевают самый длинный путь - 79 минут.

В среднем, примерно 60 детей в возрасте до 10 лет делят одну игровую площадку во всей стране. В малонаселенном Мекленбурге-Передней Померании этот показатель составляет всего 45 детей, в то время как в Гессене он составляет 74 ребенка на одну площадку.

При изучении различных городов и районов, Люнебург-Данненберг в Нижней Саксонии имеет самый благоприятный показатель с 23 детьми на игровую площадку, в то время как Оберхаузен в Северном Рейне-Вестфалии имеет самый неблагоприятный показатель с 143 детьми на одну площадку.

Исследование сосредоточилось исключительно на бесплатных общественных сооружениях, игнорируя частные игровые площадки, обычно расположенные возле больших жилых зданий.

Дети в Мекленбурге-Передней Померании имеют самую длинную дорогу до своих местных игровых площадок, затрачивая час и восемь минут, в то время как дети в Берлине имеют самую короткую дорогу - восемь минут.

Игровые площадки играют важную роль в сельской местности Германии, гарантируя, что дети там имеют доступ к общим игровым пространствам, таким как в Мекленбурге-Передней Померании.

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