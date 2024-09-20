Исследования показывают, что проблемы со сном в детстве могут быть связаны с повышенным риском самоубийства.

В возрасте 10 лет серьезные проблемы со сном могут увеличить вероятность суицидальных мыслей и попыток в течение следующих двух лет в 2,7 раза, как показало исследование, опубликованное в понедельник в JAMA Network Open. Примерно 30% участников, страдающих серьезными проблемами со сном, сообщили о каком-либо виде суицидального поведения.

Главный автор исследования, доктор Ребекка Бернерт, суицидолог и основатель Лаборатории профилактики суицида в Стэнфорде, Калифорния, заявила по электронной почте, что поскольку сон легко распознается как фактор риска, не имеет стигмы и поддается лечению, его следует изучить более подробно как фактор риска и важную цель вмешательства в случае суицида среди молодежи.

Суицид является одной из основных причин смерти среди детей в возрасте от 10 до 14 лет, что также характерно для высокой частоты расстройств сна, согласно исследованию.

Расстройства сна признаны фактором риска суицидального поведения у взрослых, независимо от сопутствующих депрессивных симптомов, но долгосрочные исследования суицидального поведения, в частности, в период перехода от детства к раннему подростковому возрасту, были относительно редкими.

Исследователи использовали данные более чем о 8800 детях, всех которых набрали в рамках исследования Adolescent Brain Cognitive Development Study в 21 месте по всей территории США в возрасте 9 или 10 лет. Родители заполнили анкеты о сне своих детей, учитывая такие факторы, как трудности с засыпанием или поддержанием сна, пробуждение, избыточная сонливость, расстройства дыхания во сне, ночное потоотделение и деятельность, происходящая частично во время глубокого сна.

Они также заполнили формы о тревоге или депрессивных симптомах своих детей. Исследование собрало данные о семейном анамнезе депрессии, семейном конфликте и родительском контроле.

Когда участники были в возрасте 11 или 12 лет, 91,3% не испытывали суицидальных мыслей или попыток в течение последних двух лет. Однако среди тех, кто испытывал, высокие и серьезные расстройства сна были связаны с повышенным риском возникновения мыслей и попыток, что сохранялось даже после учета других факторов риска, таких как депрессия, тревога и семейный конфликт или предыдущий анамнез депрессии. Риск был выше среди участников цветных рас и девочек-подростков.

Частые ежедневные кошмары также были связаны с пятикратным повышенным риском суицидального поведения.

Результаты отражают понимание того, что "сон важен для младенцев, но мы часто пренебрегаем его важностью для детей, особенно в период подросткового и предподросткового возраста", сказал доктор Кристофер Уillard, психолог из Массачусетса и преподаватель кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы в Бостоне, по электронной почте. Он не участвовал в исследовании.

Исследование может повлиять на многие дисциплины.

По словам доктора Ребекки Берри, клинического психолога и внештатного клинического профессора Нью-Йоркского университета, школа медицины Гроссмана, по электронной почте, "в связи с дизайном исследования и большим размером выборки из более молодой, неклинической популяции исследование имеет значительные Implications для родителей, клиницистов и здравоохранения в целом". Берри не участвовала в исследовании.

Почему хроническое расстройство сна может быть связано с суицидом

Дополнительные исследования, воспроизводящие результаты с использованием объективных измерений сна и дающие больше информации о частоте, природе и эмоциональном воздействии кошмаров, были бы полезны, сказала Бернерт, которая также является доцентом кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Стэнфордского университета.

Тем не менее, точные причины связи остаются неясными. "Сон является индикатором нашего благополучия и важным окном в наше физическое и эмоциональное здоровье", - сказала Бернерт в информационном листе, предоставленном СМИ. "В этом смысле сон может не предоставлять эмоциональное убежище для людей, испытывающих трудности".

Недостаточный качество или количество сна могут повлиять на функцию мозга.

"Проблемы со сном, недосыпание - которые могут быть вызваны стрессом, деятельностью, школьными заданиями и, безусловно, экранным временем, все это вмешивается в развитие мозга на нескольких уровнях, но в основном в настроении, тревоге и регуляции эмоций", - сказал Уillard.

В результате этого отсутствия регуляции, а также усталости, принятие решений может быть нарушено. Способность справляться со стрессорами уменьшается, а импульсивность увеличивается, а решение проблем становится более сложным. Сон также помогает регулировать уровни нейротрансмиттеров, метаболизм, пластичность мозга и удаление токсичных белковых отходов из мозга.

Как помочь вашему ребенку сохранить хорошее здоровье

Хорошие ночные привычки важны для поддержания здоровья детей всех возрастов, сказал Уillard.

"Некоторые из этого - более широкий разговор о ожиданиях от домашнего задания в этом возрасте, но в семьях вы можете сделать все, что можете, чтобы сохранить время отхода ко сну и режимы постоянными", - добавил он.

Введите ритуал отхода ко сну, начинающийся за час до сна, рекомендованный Берри. Этот ритуал должен минимизировать просмотр экранов, домашние задания и физическую активность, а также включать расслабляющие занятия, такие как легкое чтение, ведение журнала или прослушивание успокаивающей музыки.

Для детей, испытывающих трудности с засыпанием, "родители могут рассмотреть возможность практиковать стратегии осознанности со своим ребенком для поддержки эмоциональной регуляции", - сказал Берри.

Здоровый образ жизни в течение дня - такой как физические упражнения, воздействие солнца, управление стрессом и избегание дневного сна - также способствует хорошей гигиене сна, добавила она.

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Расстройства сна могут быть симптомом различных расстройств психического здоровья и ADHD, объяснил Уillard.

"Поэтому, если вы замечаете значительное изменение в режиме сна вашего ребенка", - посоветовал он, "обратитесь к педиатру и внимательно следите за ситуацией и рассмотрите возможность внесения изменений в ваши дневные и ночные режимы".

Первоначальные меры, которые оказались полезными для подростков, включают когнитивно-поведенческую терапию расстройств сна, обозначаемую как CBTi, и метод переобучения мысленным образам для кошмаров, согласно Бернерт.

В некоторых случаях признаки предстоящей попытки самоубийства могут быть неочевидны для близких или специалистов, но могут проявляться определенные тревожные знаки, такие как чрезмерная эмоциональная нестабильность, всепоглощающее чувство безнадежности или безразличие к любимым занятиям. Общайтесь открыто со своим подростком о его эмоциональном благополучии и рассмотрите возможность консультации со специалистом.

Сообщается, что такое участие родителей может существенно повлиять на результаты. Интересно, что исследователи обнаружили увеличение активного родительского контроля, определенного как восприятие подростком частоты семейных ужинов, знакомства с его местоположением или узнавания его социальных компаньонов, - это было связано со снижением риска суицидальных наклонностей на 15%.

Исследование предлагает изучить нарушения сна, как признанный фактор риска для суицидального поведения, в качестве потенциальной цели для вмешательства в целях снижения уровня самоубийств у детей и подростков. Поддержание здорового сна, включая регулярные время отхода ко сну и ритуалы перед сном, может способствовать общему психическому здоровью и благополучию детей.

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