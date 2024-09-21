Исследования показывают, что переработанные продукты с высоким содержанием сахара могут повысить вероятность развития диабета 2 типа.

Очень обработанные продукты, такие как закуски, газированные напитки, хот-доги, кусочки жареной курицы и мороженое, относятся к категории высокообработанных продуктов. Эти продукты могут содержать многочисленные искусственные добавки, такие как консерванты, связующие вещества и искусственные красители. Исследования показывают, что эти продукты могут иметь вредное влияние на здоровье.

Исследователи проанализировали потребление высокообработанных продуктов и прогрессирование типа 2 диабета у более чем 300 000 человек из восьми европейских стран в течение среднего периода 10,9 лет, согласно исследованию, опубликованному в понедельник в The Lancet Regional Health – Europe.

По данным исследования, каждый 10-процентный рост доли потребления высокообработанных продуктов в рационе человека соответствовал 17-процентному увеличению риска развития типа 2 диабета.

Кроме того, исследование предполагает, что снижение потребления высокообработанных продуктов может снизить связанный с ними риск.

Это исследование является наблюдательным, что означает, что хотя исследователи могут выявить потенциальную связь между уровнем обработки пищи и риском типа 2 диабета, они не могут однозначно утверждать, что одно прямо вызывает другое, сказал д-р Нерес Астбери, доцент кафедры диетологии и ожирения в Нuffield Department of Primary Health Care Sciences в Оксфордском университете, в заявлении.

Однако результаты исследования contribuют к растущему телу доказательств, показывающих, что потребление большего количества высокообработанных продуктов связано с многочисленными проблемами со здоровьем, сказал Астбери, который не участвовал в исследовании.

Почему высокообработанные продукты привлекают внимание

Высокообработанные продукты легко отличить в вашей тележке для покупок, так как они сочетают в себе несколько компонентов, многие из которых не использовались бы в домашней кулинарии, и прошли значительную обработку.

"Высокообработанные продукты повсюду", - сказал д-р Сэмюэл Диккенс, ведущий автор исследования и клинический scientist в Университетском колледже Лондона, по электронной почте. "Они легко доступны, недороги, удобны и активно рекламируются".

"Примеры включают сладкие напитки, готовые к употреблению блюда, соленые закуски (например, чипсы), хлопья для завтрака и растительные альтернативы", - добавил он. "Эти товары часто характеризуются длинным списком ингредиентов на упаковке, яркой маркировкой и некоторыми содержащими утверждения о здоровье или питании, такие как 'низкий жир' или 'высокое содержание клетчатки'".

Команда исследователей не смогла однозначно доказать, почему высокообработанные продукты связаны с повышенным риском типа 2 диабета, но есть несколько теорий.

Например, "они, как правило, имеют высокое соотношение калорий к весу, что означает, что вы потребляете больше калорий, прежде чем почувствуете сытость", - сказал Диккенс.

"Мы также знаем, что увеличение жировой ткани (из-за избытка калорий) увеличивает риск типа 2 диабета. Когда мы учитывали вес тела, увеличение отношения талии к росту (более абдоминального жира) потенциально объясняло почти половину ассоциации", - добавил он.

Исследование не может доказать причинно-следственную связь между продуктами и риском типа 2 диабета, и авторы признают, что дальнейшие исследования необходимы из-за ограничений, сказал Сара Галло, старший вице-президент по политике продуктов в Consumer Brands Association, американской торговой ассоциации, представляющей производителей потребительских товаров.

"Осуждение предварительно приготовленных продуктов может ограничить доступ и вызвать избегание питательных продуктов, что приведет к снижению качества диеты, увеличению риска пищевых отравлений, большей пищевой потере и усугублению расхождений в здоровье", - сказала она. "Производители американских любимых брендов ближе к потребителям, чем любая другая отрасль, и посвящены сохранению доступа к питательным, доступным, удобным и безопасным продуктам".

Что выбрать вместо этого

Основные виновники потенциальной связи между высокообработанными продуктами и риском типа 2 диабета, по словам Диккенса, - это сладкие напитки, обработанные продукты животного происхождения и соленые закуски, такие как чипсы.

При выборе обеда Диккенс советует выбирать воду вместо соды и фрукты или несоленые смеси для перекуса вместо чипсов, сказал он.

Обратите внимание, что не вся обработка одинакова - некоторые обработка необходима для обеспечения безопасности и качества пищи, сказал д-р Хильда Мулруни, доцент кафедры питания и здоровья в Лондонском метрополитенском университете. Она не участвовала в исследовании.

"Обработанные продукты полезны, так как они помогают гарантировать безопасность пищи и увеличивают продолжительность жизни пищи, тем самым снижая риск пищевого отравления", - сказала она по электронной почте. "Однако степень обработки подвергается сомнению".

Чтобы определить, насколько сильно обработаны потребляемые вами продукты, она советует考虑, насколько они похожи на исходные ингредиенты.

"Изучение этикеток продуктов - эффективный первый шаг; если конечный продукт не похож на исходный продукт и состоит из длинного списка ингредиентов, скорее всего, он чрезмерно обработан", - сказала Мулруни по электронной почте.

Идеально было бы потреблять продукты как можно ближе к их исходным ингредиентам.

"Если вы не знаете, сколько высокообработанных продуктов в вашем рационе, подумайте о ведении записи в течение нескольких дней", - добавила Мулруни. "Если вы обнаружите, что потребляете много из них, возможно, стоит сделать замены, чтобы сместить баланс вашего рациона в сторону более натуральных и менее обработанных продуктов и напитков".

Обратите внимание, что диета играет важную роль в риске диабета, но она не единственный фактор, сказал она. Ваш уровень физической активности, время, проводимое сидя, уровень гидратации и привычки курения и потребления алкоголя также вносят свой вклад в риск диабета.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что снижение потребления высокообработанных продуктов может потенциально снизить риск развития типа 2 диабета. Более того, высокообработанные продукты, такие как сладкие напитки и соленые закуски, часто ассоциируются с многочисленными проблемами со здоровьем, что contribuтирует к растущему телу доказательств их отрицательного воздействия на здоровье и благополучие.

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