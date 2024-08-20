- Исследования обнаружили повышенный уровень заболеваемости среди работников детского сада в Гессоне

Работники детских садов в Гессене часто брали больше больничных дней, чем сотрудники других профессий в 2023 году. В среднем они пропускали работу в течение около 30,9 дней, согласно исследованию Фонда Бертельсмана. В сравнении, среднее количество больничных дней для всех профессий составляло примерно 21 день. На национальном уровне число больничных дней для этой профессии составляло 29,6 дней по сравнению с 20,1 днем в целом. В результате, Гессен имел немного более высокий показатель, чем национальный средний.

Исследование фонда в основном основывалось на данных компании DAK-Gesundheit, которая охватывает 12,2% сотрудников детских садов по всей стране. Дополнительные данные о здравоохранении, подтверждающие эту тенденцию, также были получены фондом.

Вывод: Перегрузка сотрудников

По всей стране, число больничных дней, взятых педагогами, увеличилось на 26% с 2021 по 2023 год, в основном из-за психического напряжения. В Гессене примерно 20% отсутствий в детских садах были вызваны проблемами со здоровьем.

"Многие детские сады находятся в порочном круге: из-за растущей текучести кадров все больше специалистов уходят, что приводит к еще более тяжелой нагрузке на оставшихся сотрудников", - объяснила Анетте Штейн, эксперт по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана. "Высококачественное дошкольное образование, уход и воспитание становятся все более сложными во многих местах". Фонд выступал за законодательно установленное финансирование высококвалифицированного персонала для покрытия всех отсутствий.

В Гессене высокий уровень больничных дней среди работников детских садов может быть связан с высокой распространенностью проблем со здоровьем, составляющей около 20% отсутствий. Интересно, что эта тенденция увеличения больничных дней в секторе образования также заметна по всей стране, с педагогами, берущими на 26% больше дней в 2023 году по сравнению с 2021 годом.

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