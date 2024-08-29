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Исследования: Фруктовые мухи, танцующие, не замечают опасности

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что половое поведение самцов плодовых мушек может приводить к игнорированию угроз для их безопасности.

 and  Alex Stellmacher
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Исследования: Фруктовые мухи, танцующие, не замечают опасности

В ходе своего исследования ученые Лоранс Казаль-Дебат из Университета Бирмингема и Лиза Шёненманн из ФУ обнаружили, что по мере развития романтических отношений повышение уровня дофамина ослабляет внимание на опасность. На ранних стадиях ухаживания эти плодовые мушки прекращали подобное поведение при имитации хищников. Однако по мере приближения акта спаривания эти плодовые мушки переставали обращать внимание на имитируемую опасность. Это может также указывать на стратегии принятия решений у различных существ и даже у людей. Таким образом, дофамин может действовать как сенсорный фильтр, фокусируясь на самых насущных приоритетах.

В этом исследовании «гормон счастья» дофамин играет ключевую роль в изменении восприятия опасности у плодовых мушек во время ухаживания. По мере развития романтических отношений и увеличения уровня «гормона счастья» плодовые мушки становятся менее восприимчивыми к потенциальным угрозам.

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