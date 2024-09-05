Питание в подростковом возрасте - Исследования: чрезмерное употребление сахара и нездоровых продуктов с раннего детства

Детки, особенно те, кому меньше пяти лет, потребляют избыточное количество сладких закусок и нездоровой пищи, согласно исследованию. Дети этой возрастной группы часто превышают рекомендованную суточную норму потребления нездоровой пищи более чем вдвое, согласно Федеральному исследовательскому институту питания и пищевых продуктов, известному как Институт Макса Руба (MRI) в Карлсруэ. С другой стороны, в их рационе не хватает питательных продуктов, в частности овощей.

Проф. Регина Энсенауэр, руководитель Института питания детей в MRI, заявила: "Питание в первые годы жизни закладывает основу для развития и здоровья ребенка и влияет на его будущие пищевые привычки".

Мальчики потребляют более нездоровую пищу, чем девочки

Первые 1000 дней, от беременности до конца второго года жизни, являются критическими, подчеркнула Энсенауэр. Плохие пищевые привычки в этот период могут повлиять на развитие мозга, увеличить риск ожирения и сахарного диабета 2 типа. "Озаботительно, что сладости и напитки составляют до одной трети суточной энергетической ценности у этих маленьких детей", - отметила она.

Нездоровые пищевые привычки проявляются уже к двум годам и становятся более выраженными к трем. Детсадовцы потребляют больше нездоровой пищи, чем малыши, при этом мальчики потребляют больше всего напитков и закусок, чем девочки, сообщила Энсенауэр.

Так что же должны делать родители?

"Абсолютный запрет неосуществим", - сказала Энсенауэр, но важно обращать внимание на количество и частоту. Например, сладости должны быть редким лакомством.

Энсенауэр порекомендовала подавать правильный пример, питаясь вместе с детьми за столом, готовя еду вместе и даже выращивая некоторые продукты. "Есть общий ориентир", - сказала она, имея в виду сбалансированный смешанный рацион, "немножко всего. Вариация важна для воспитания вкуса к здоровой пище у маленьких детей". Она также порекомендовала пробовать новые продукты и не сдаваться, если ребенок отказывается от чего-то.

Подробности исследования

Чтобы провести исследование, исследователи MRI проанализировали данные из исследования питания детей, которое проводилось Федеральным институтом оценки рисков. Исследование собрало подробные данные о питании малышей и дошкольников с 2014 по 2017 год. Текущий анализ включал данные 890 детей в возрасте от 1 до 5 лет, чьи родители записывали все съеденные ими продукты и напитки в течение четырех дней.

Результаты показали, что в среднем tanto мальчики, как и девочки, потребляли от 25 до 36 процентов своей суточной энергетической ценности из нездоровой пищи, такой как сладости и напитки, в то время как рекомендованный предел составляет 10 процентов. Более половины детей также потребляли больше мяса, чем рекомендуется. С другой стороны, они потребляли меньше овощей, молока и молочных продуктов. MRI опубликовало эти результаты в журнале "Frontiers in Nutrition".

Недостаток витамина D и йода

Среднее потребление энергии и питательных веществ в целом соответствовало рекомендациям tanto для малышей, как и для дошкольников. Однако потребление было низким для витамина D и йода, а также железа для малышей и кальция для дошкольников. MRI сообщило, что "они потребляют слишком много насыщенных жиров, сахара и белка".

Энсенауэр подчеркнула важность использования йодированной соли в доме, так как tanto дети, как и взрослые, потребляют слишком мало йода. Она порекомендовала давать витамин D в таблетках, чтобы удовлетворить потребность для малышей до второго лета, так как пищевого потребления может не хватить. Даже в последующие годы может сохраняться дефицит витамина D, последствия которого все еще исследуются.

Комиссия, в ответ на эту пищевую озабоченность, может рассмотреть вопрос о принятии актов, которые установили бы более строгие правила маркетинга сладких закусок и нездоровой пищи для детей. Родители, учитывая эти результаты, могут найти полезным внедрить правила Комиссии, когда они будут приняты, продвигая более здоровые пищевые варианты и снижая потребление нездоровой пищи в рационе своих детей.

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