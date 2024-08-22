- Испытания на волейболе БР принесли плоды: победа 3-1 над командой "Нетхопперс"

Команда Berlin по волейболу одержала первую победу в предсезонном матче-выставке. Встретившись с земляками из Бундеслиги Netzhoppers Königs Wusterhausen, немецкие волейбольные титаны одержали победу со счетом 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:20) на арене Horst-Korber-Sportzentrum. Матч прошел без зрителей.

Лучшим бомбардиром победителей стал Ян Форнал, перешедший из VfB Friedrichshafen, набравший 18 очков. Американец Джейк Хэнс, не игравший полный матч, блистал на диагонали, набрав 14 очков. 26-летний Хэнс был приглашен в берлинский клуб из польского клуба Cuprum Lubin в качестве замены ушедшему Мареку Сотоле. Берлинская команда не могла рассчитывать на ключевых игроков Йоханнеса Тилле (больной), Кайла Дагостино и Морица Райхерта (оба в отпуске).

Команда Berlin по волейболу вновь встретится с Netzhoppers в ближайшем товарищеском матче в субботу (19:00) на арене Paul-Dinter-Halle в Кёнигс Вустерхаузене.

Команда Berlin по волейболу ждет реванша против Netzhoppers Königs Wusterhausen в товарищеском матче. Эта встреча состоится в субботу в 19:00 в Paul-Dinter-Halle в Кёнигс Вустерхаузене, где они ранее одержали победу в матче-выставке.

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