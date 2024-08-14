Испытания лекарств на кроликах запрещены

В будущем некоторые испытания безопасности лекарств больше не будут проводиться на кроликах. Существует достаточно альтернатив без использования животных, как сообщается. Однако кроликов все еще можно использовать в качестве испытуемых животных для других целей.

Испытания безопасности лекарств на кроликах больше не будут проводиться, а вместо этого будут использоваться альтернативы без использования животных. Испытания кроликов на выявление веществ, вызывающих лихорадку, будут в основном удалены из европейских руководств по испытаниям лекарств к 1 июля 2025 года, согласноPaul-Ehrlich-Institut (PEI), федеральному институту вакцин и биомедицины. Это так называемые испытания пирогена кроликов. Пирогены - это факторы, вызывающие лихорадку, в основном бактерии, но также вирусы, паразиты или химические вещества. Поскольку такая лихорадка может быть иногда смертельной, тесты на пирогены предписаны в Европейской фармакопее. Ранее вещество, которое нужно было протестировать, вводилось в кровеносные сосуды кроликов, чтобы наблюдать, повысится ли их температура тела. Это позволяло своевременно обнаруживать примеси в лекарствах.

В последние годы ежегодно проводилось десятки тысяч таких тестов на кроликах по всей ЕС. По мере появления других методов тестирования количество тестовых кроликов уменьшалось. "Фактически, испытание пирогена кроликов было практически упразднено", - заявил PEI для Германии. Однако кролики все еще используются в качестве испытуемых животных в других областях, таких как производство антител или исследования рака.

Развиты тесты без использования животных

В базе данных ЕС было зарегистрировано более 65 000 тестов на кроликов в Германии в 2022 году. Сначала был разработан тест на основе крови морских ежей в качестве замены испытаниям пирогена кроликов. Но более новые тесты функционируют без животных или материалов животного происхождения, заявил PEI. В одном из этих тестов, моноцитарном активационном тесте, лекарство, которое нужно протестировать, смешивается с человеческой кровью. С другой стороны, так называемый тест с рекомбинантным фактором С использует энзим, полученный из морских ежей, который теперь производится в лаборатории.

Европейская фармакопея, посвященная качеству лекарств, публикуется в Страсбурге. Она содержит правила для качества, тестирования, хранения, отпуска и этикеток лекарств, а также вещества, которые могут использоваться в их производстве. Ответственность за это несет Комиссия по фармакопее, в которой представлены PEI и Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий.

Хотя испытания пирогена кроликов для безопасности лекарств будут в основном phased out к 2025 году, тестирование животных в других областях, таких как производство антител и исследования рака, по-прежнему будет необходимо. Благодаря разработке альтернатив без использования животных количество кроликов, используемых для тестов на пирогены, значительно сократилось, и теперь тесты, такие как моноцитарный активационный тест и тест с рекомбинантным фактором С, заменяют традиционные испытания пирогена кроликов.

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