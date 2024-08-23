- Использует ли она эту стратегию, чтобы сохранить контроль над своим супругом?

Даже самые преданные поклонники романтической стороны британской монархии, возможно, признают, что даже внутри королевской семьи не всегда гарантирован домашний покой. Для будущего королевского дуэта, принца Уильяма (42) и принцессы Кэтрин (42), это не отличается от тысяч других домов - даже аристократы могут потерять самообладание. Особенно Уильям известен своими интенсивными эмоциями, что приводит к редким вспышкам, как сообщает британская "Mirror", которая интересуется якобы "секретным инструментом" Кэтрин для успокоения буйного настроения мужа. В таких случаях Кэтрин якобы превращается в "Учительницу Кэтрин".

Биограф королевской семьи Том Квинн раскрывает, что Кэтрин часто обращается с Уильямом, как с их четвертым ребенком. С тремя детьми, принцем Джорджем (11), принцессой Шарлоттой (9) и принцем Луи (6), у нее есть опыт обращения с горячими головами. Этот метод, который, похоже, работает с детьми, также эффективен с мужем.

Подушечная борьба вместо ссоры

Квинн не раскрыл подробности дисциплинарного метода, предполагая, что будущий король Англии не будет отправлен в угол в Букингемском дворце. Однако родители везде знают, что смесь нежной строгости и суровости самая эффективная. И даже если эти методы не срабатывают, пара воздерживается от физического насилия, выбирая мягкие снаряды: "Уильям и Кэтрин устраивают веселые подушечные бои. Они умеют держать это в пределах разумного".

Не было секретом, что Уильям и Кэтрин любят весело поддразнивать друг друга. В 2010 году, до свадьбы, принц Уильям признался, как его будущая партнерша покорила его сердце: "Мы расслаблены, любим смешить друг друга, и у нее есть множество причуд, над которыми я подшучиваю".

Несмотря на редкие напряженные моменты, принц Уильям и Кэтрин часто прибегают к веселым подушечным боям, чтобы снять напряжение, держа свои выходки в рамках. Их общее чувство юмора, с Уильямом, подшучивающим над Кэтрин из-за ее причуд, было постоянным в их отношениях с тех пор, как они были вместе до свадьбы в 2010 году.

Читайте также: