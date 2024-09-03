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ЭкономикаНовостиНехватка квалифицированных работников

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"

 and  Anne Legman
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"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"

Бурный рост интереса к ИИ заставляет многих задаваться вопросом: не готовится ли мир к новому «пузырю»? Особенно это беспокоит тех, кто вкладывает значительные средства в аппаратное обеспечение ИИ. Неужели ажиотаж вокруг ИИ скоро сойдет на нет? Каковы доводы «за» и «против», и что ждет будущее ИИ?

ntv.de: Оправдан ли страх «пузыря» ИИ на фондовом рынке и в СМИ?

Николь Бюттнер: Несмотря на то, что на фондовом рынке можно увидеть признаки этого, цены уже восстановились. Важно отличать технологическое возбуждение от того, что технология может и чего она не может, и как рынок реагирует на это. Инвесторы задаются вопросом, почему они не получают прибыли от многих хваленых продуктов ИИ. Есть очевидные параллели с пузырем доткомов в начале 2000-х годов. Была коррекция на рынке, многие компании не выжили, но это также был процесс отбора, и многие из этих компаний сейчас входят в число самых ценных в мире. Никто не скажет, что Интернет был переоценен.*

Это чисто финансовая проблема? В прошлом году CEO OpenAI Самуэль Альтман заявил: «Я не возражаю против того, чтобы тратить $500 миллионов, $5 миллиардов или $50 миллиардов в год. Я действительно не возражаю». Как компаниям с ограниченными ресурсами вообще конкурировать?

Все зависит от отрасли. Есть сектор полупроводников и инфраструктуры, где доминирует Nvidia. Затем есть компании, подобные OpenAI, которые предлагают большие модели, такие как ChatGPT. Самуэль Альтман, похоже, считает, что нужно много инвестировать, чтобы выиграть игру. Его мысль такова: я куплю большую долю рынка за много денег. Пока не ясно, удастся ли ему это. Мы также видим компании, которые разрабатывают эффективные модели с ограниченными финансовыми ресурсами. Есть открытые модели. Есть прямые потребительские или бизнес-приложения, построенные на существующей инфраструктуре и чипах, в которые мы, как инвесторы, все еще верим. Это поле с неограниченным потенциалом, где многие компании, в том числе немецкие, могут стать лидерами мирового рынка в ближайшие годы и десятилетия.*

Вы называете себя технооптимистом. Слишком ли критично относятся к ИИ в Германии?

Я оптимистично смотрю на ИИ, потому что верю, что он может решить многие из наших проблем. Вопросы, такие как нехватка квалифицированных кадров и образование, могут быть значительно улучшены с помощью ИИ, что обеспечит лучший опыт для учащихся, граждан и так далее. Я оптимистично настроен в отношении того, что ИИ приведет нас к лучшим временам и даже поможет нам. Немцам трудно отбросить свой осторожный подход. Но мне кажется, что более полезно активно участвовать в игре и забить гол, чем выступать в роли арбитра. И кажется, что мы берем на себя роль арбитра не только с регулировками, с которыми мы имеем дело.*

Но нуждается ли ИИ в регулировании?

Да, и это необходимо и уместно. Такое, однако, чтобы наша страсть к новому и наше желание перейти к парадигме угасли. Это не обязательно так в США, где они видят больше возможностей в технологии.*

Янна Линке побеседовала с Николь Бюттнер. Беседа была отредактирована для ясности и плавности. Полную версию беседы можно послушать на подкасте ntv «Стартап — абсолютно честно».

Несмотря на значительные инвестиции в аппаратное обеспечение ИИ, инвесторы задаются вопросом, получат ли они прибыль от многих хваленых продуктов ИИ, что вызывает опасения по поводу возможного дефицита квалифицированных рабочих мест для управления и использования этих продвинутых технологий. Кроме того, высокие затраты на разработку и внедрение ИИ могут представлять трудности для небольших компаний, пытающихся конкурировать на рынке.

Николь Бюттнер выступает в роли основателя и лидера Merantix Momentum.

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