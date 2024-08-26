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Использование временных транспортных средств - общественное использование автомобилей

Автомобильная собственность больше не является необходимостью для некоторых, поскольку популярность каршеринга растет за пределами городских районов. На рынке существует множество вариантов, что указывает на то, что это предприятие не только самоокупаемое.

 and  Wendy Allen
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- Использование временных транспортных средств - общественное использование автомобилей

В крупных городах и небольших towns в Рейнланд-Пфальце растет популярность каршеринга, что приводит к увеличению спроса на него. Многие муниципалитеты уже изучили эту тему, как отмечает энергетическое агентство в Майнце. Иногда это коммерческая инициатива, а иногда муниципальные коммунальные службы или кооперативы берут на себя ведущую роль. Для устойчивого проекта он должен подходить к конкретному месту, подчеркивает Dominik Boeckling, ответственный за каршеринг в агентстве.

Агентство поддерживает Helpdesk для альтернативных методов транспорта, консультирует муниципалитеты, связывает сообщества и устанавливает связи с другими заинтересованными сторонами, такими как общенациональная ассоциация каршеринга. Цель агентства - иметь значительное количество электромобилей в автопарках каршеринга по всей стране. На начало этого года электромобили составляли около 3% от общего парка легковых автомобилей, но в автопарках каршеринга их доля составляла 17-18%.

Сообщается, что в настоящее время услуги каршеринга доступны в почти 60 городах или небольших towns в Рейнланд-Пфальце, от Альцея в Рейнгау до Вёрта на юге штата. По словам Boeckling, уже есть хорошо развитые сервисы каршеринга в крупных городах, где работают провайдеры, такие как "Book'n'Drive" в Майнце и Кобленце. Сервис показал положительную динамику роста в обоих городах, и дальнейшее расширение ожидается.

В Кобленце продолжается расширение, как сообщает город, и все 42 парковочных места "Book'n'Drive" будут доступны в 20 местах к 2025 году. Janina Steinkrüger, комиссар по транспорту в Майнце (Зеленые), считает каршеринг важным компонентом устойчивого развития мобильности. Расширение также полезно для общественного транспорта из-за существенных совпадений в базе клиентов, по словам Florian Wiesemann, главы мобильности в Майнце.

"Book'n'Drive" удалось получить больше парковочных мест для каршеринга в Майнце, где к весне 2025 года будет доступно около 200 автомобилей - 100 на частных парковках и 100 на общественных улицах. Кроме того, провайдер "UrStromMobil", поддерживаемый гражданинской энергетической кооперативой, предлагает пять дополнительных автомобилей каршеринга в Майнце. Уже планируются будущие тендеры на парковочные места в городе, сообщает представитель города Ralf Peterhanwahr.

Нойвид: Неприбыльный бизнес

Boeckling объясняет, что муниципалитеты играют важную роль в финансировании проектов, которые часто не могут быть реализованы прибыльно; это "поддерживаемый бизнес". Другой подход - модель якоря, при которой автомобили используются исключительно администрацией или другими учреждениями в рабочее время и затем становятся доступными для граждан вне этих часов.

В Ингельхайме каршеринг был введен в 2015 году с первоначальным предложением от "Rabenkopf BürgerEnergie". С тех пор к нему присоединилось несколько провайдеров, в том числе двенадцать автомобилей. В настоящее время ведутся обсуждения о расширении, о чем объявил город. Подобные разработки также происходят в сотрудничестве с другими заинтересованными муниципалитетами в районе.

В Нойвиде городские коммунальные службы вышли на рынок каршеринга в 2018 году, начав с двух автомобилей и сейчас эксплуатируя восемь. Представитель Gerd Neuwirth сообщает, что спрос стабильный, с более высоким использованием в центре города, чем в пригородах. Однако прогнозирование будущего расширения сложно. Neuwirth подчеркивает важность маркетинга и коммуникации для поддержания спроса, но признает, что сервис не является прибыльным в Нойвиде. Как муниципальный провайдер, они считают это скромным вкладом в энергетический переход.

Тrier особо подчеркивает этот вклад. Там провайдер "Stadtmobil Trier" работает уже десять лет, расширившись с пяти автомобилей на пяти локациях до 33 автомобилей на 21 локации. Более 700 клиентов поделились этими автомобилями, проехав около 800 000 километров и сократив выбросы CO2 примерно на 24 тонны. Сервис продолжит расти и расширяться в будущем.

В районе Рейн-Хунсрюк проект "Электро-Дorfauto", сосредоточенный на электромобилях, стартовал в 2019 году и превзошел ожидания. Восемь E-Dorfautos проехали в общей сложности 527 000 километров и совершили более 10 300 индивидуальных поездок. В среднем каждое бронирование покрывало 51 километр, и автомобили бронировались в среднем 1,23 раза в день. Многие пользователи сообщили, что планируют приобрести собственные электромобили после пользования сервисом.

Район признает длительные сроки поставки электромодели как вызов. Одновременно подобные проекты были запущены в районе Майен-Кобленц и отдельными муниципалитетами. В настоящее время в районе Рейн-Хунсрюк реализуется проект "E-Dorfauto 2.0", в котором два автомобиля работают в Биккенбахе и Бюхенбюрен, а также планируется четыре дополнительных автомобиля в Боппарде. Однако число участвующих муниципалитетов сократилось из-за длительных сроков поставки и существенно возросших затрат.

Dominik Boeckling из энергетического агентства согласен, что есть много аргументов в пользу каршеринга, но каждый шаг должен быть тщательно оценен. Неудачный проект может оставить "пожарище", что делает трудным возвращение к этой теме в ближайшее время.

Энергетическое агентство в Майнце поощряет многие муниципалитеты в Рейнланд-Пфальце изучить потенциал каршеринга, признавая его значение в крупных городах и небольших towns. Чтобы поддержать эти муниципалитеты, агентство предлагает консультации и устанавливает связи с заинтересованными сторонами, в том числе общенациональной ассоциацией каршеринга.

Узнавая о роли муниципалитетов в финансировании проектов каршеринга, Dominik Boeckling из энергетического агентства подчеркивает, что эти инициативы часто не могут быть реализованы прибыльно, подчеркивая необходимость тщательной оценки перед реализацией.

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