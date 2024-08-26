- Использование временных транспортных средств - общественное использование автомобилей

В крупных городах и небольших towns в Рейнланд-Пфальце растет популярность каршеринга, что приводит к увеличению спроса на него. Многие муниципалитеты уже изучили эту тему, как отмечает энергетическое агентство в Майнце. Иногда это коммерческая инициатива, а иногда муниципальные коммунальные службы или кооперативы берут на себя ведущую роль. Для устойчивого проекта он должен подходить к конкретному месту, подчеркивает Dominik Boeckling, ответственный за каршеринг в агентстве.

Агентство поддерживает Helpdesk для альтернативных методов транспорта, консультирует муниципалитеты, связывает сообщества и устанавливает связи с другими заинтересованными сторонами, такими как общенациональная ассоциация каршеринга. Цель агентства - иметь значительное количество электромобилей в автопарках каршеринга по всей стране. На начало этого года электромобили составляли около 3% от общего парка легковых автомобилей, но в автопарках каршеринга их доля составляла 17-18%.

Сообщается, что в настоящее время услуги каршеринга доступны в почти 60 городах или небольших towns в Рейнланд-Пфальце, от Альцея в Рейнгау до Вёрта на юге штата. По словам Boeckling, уже есть хорошо развитые сервисы каршеринга в крупных городах, где работают провайдеры, такие как "Book'n'Drive" в Майнце и Кобленце. Сервис показал положительную динамику роста в обоих городах, и дальнейшее расширение ожидается.

В Кобленце продолжается расширение, как сообщает город, и все 42 парковочных места "Book'n'Drive" будут доступны в 20 местах к 2025 году. Janina Steinkrüger, комиссар по транспорту в Майнце (Зеленые), считает каршеринг важным компонентом устойчивого развития мобильности. Расширение также полезно для общественного транспорта из-за существенных совпадений в базе клиентов, по словам Florian Wiesemann, главы мобильности в Майнце.

"Book'n'Drive" удалось получить больше парковочных мест для каршеринга в Майнце, где к весне 2025 года будет доступно около 200 автомобилей - 100 на частных парковках и 100 на общественных улицах. Кроме того, провайдер "UrStromMobil", поддерживаемый гражданинской энергетической кооперативой, предлагает пять дополнительных автомобилей каршеринга в Майнце. Уже планируются будущие тендеры на парковочные места в городе, сообщает представитель города Ralf Peterhanwahr.

Нойвид: Неприбыльный бизнес

Boeckling объясняет, что муниципалитеты играют важную роль в финансировании проектов, которые часто не могут быть реализованы прибыльно; это "поддерживаемый бизнес". Другой подход - модель якоря, при которой автомобили используются исключительно администрацией или другими учреждениями в рабочее время и затем становятся доступными для граждан вне этих часов.

В Ингельхайме каршеринг был введен в 2015 году с первоначальным предложением от "Rabenkopf BürgerEnergie". С тех пор к нему присоединилось несколько провайдеров, в том числе двенадцать автомобилей. В настоящее время ведутся обсуждения о расширении, о чем объявил город. Подобные разработки также происходят в сотрудничестве с другими заинтересованными муниципалитетами в районе.

В Нойвиде городские коммунальные службы вышли на рынок каршеринга в 2018 году, начав с двух автомобилей и сейчас эксплуатируя восемь. Представитель Gerd Neuwirth сообщает, что спрос стабильный, с более высоким использованием в центре города, чем в пригородах. Однако прогнозирование будущего расширения сложно. Neuwirth подчеркивает важность маркетинга и коммуникации для поддержания спроса, но признает, что сервис не является прибыльным в Нойвиде. Как муниципальный провайдер, они считают это скромным вкладом в энергетический переход.

Тrier особо подчеркивает этот вклад. Там провайдер "Stadtmobil Trier" работает уже десять лет, расширившись с пяти автомобилей на пяти локациях до 33 автомобилей на 21 локации. Более 700 клиентов поделились этими автомобилями, проехав около 800 000 километров и сократив выбросы CO2 примерно на 24 тонны. Сервис продолжит расти и расширяться в будущем.

В районе Рейн-Хунсрюк проект "Электро-Дorfauto", сосредоточенный на электромобилях, стартовал в 2019 году и превзошел ожидания. Восемь E-Dorfautos проехали в общей сложности 527 000 километров и совершили более 10 300 индивидуальных поездок. В среднем каждое бронирование покрывало 51 километр, и автомобили бронировались в среднем 1,23 раза в день. Многие пользователи сообщили, что планируют приобрести собственные электромобили после пользования сервисом.

Район признает длительные сроки поставки электромодели как вызов. Одновременно подобные проекты были запущены в районе Майен-Кобленц и отдельными муниципалитетами. В настоящее время в районе Рейн-Хунсрюк реализуется проект "E-Dorfauto 2.0", в котором два автомобиля работают в Биккенбахе и Бюхенбюрен, а также планируется четыре дополнительных автомобиля в Боппарде. Однако число участвующих муниципалитетов сократилось из-за длительных сроков поставки и существенно возросших затрат.

Dominik Boeckling из энергетического агентства согласен, что есть много аргументов в пользу каршеринга, но каждый шаг должен быть тщательно оценен. Неудачный проект может оставить "пожарище", что делает трудным возвращение к этой теме в ближайшее время.

Энергетическое агентство в Майнце поощряет многие муниципалитеты в Рейнланд-Пфальце изучить потенциал каршеринга, признавая его значение в крупных городах и небольших towns. Чтобы поддержать эти муниципалитеты, агентство предлагает консультации и устанавливает связи с заинтересованными сторонами, в том числе общенациональной ассоциацией каршеринга.

Узнавая о роли муниципалитетов в финансировании проектов каршеринга, Dominik Boeckling из энергетического агентства подчеркивает, что эти инициативы часто не могут быть реализованы прибыльно, подчеркивая необходимость тщательной оценки перед реализацией.

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