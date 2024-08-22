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Использование водорода на уровне домохозяйств: чрезвычайно высокие затраты

В настоящий момент замена газа водородом для отопительных систем частных домов не является жизнеспособной, считает поставщик энергии Энерсити в Ганновере.

 and  Ksenia Johnson
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Частное использование водорода, предлагаемое в качестве альтернативы природному газу, считается...
Частное использование водорода, предлагаемое в качестве альтернативы природному газу, считается чрезмерно дорогим Энерсити.

- Использование водорода на уровне домохозяйств: чрезвычайно высокие затраты

Городской поставщик энергии Ганновер, Enercity, разочаровал местных жителей, ожидавших использовать водород в качестве альтернативы газу в частных домах. Как заявил член правления Enercity Марк Хансманн на заседании комитета по региональному планированию, согласно "Ханноверской всеобщей газете" (четверг), водород скоро станет редким и дорогим товаром. Основные опасения связаны со стабильностью поставок и доступностью.

В дальнейшем Enercity планирует в основном сосредоточиться на districт heating и heat pumps, заявил Хансманн, выделив значительные 900 миллионов евро на инвестиции в возобновляемые источники энергии. Около 700 000 человек в Ганновере и его окрестностях получают от Enercity электроэнергию, природный газ, districт heating, питьевую воду и энергетические услуги.

Хансманн argued, что водород имеет смысл только в определенных scenarios, таких как крупномасштабные промышленные операции, требующие высоких температур. Хотя Enercity планирует превратить Gaskraftwerk Linden в водородную установку к 2035 году, она будет в основном работать как резервная электростанция.

В свете прогнозируемого роста стоимости водорода бюджетные соображения все больше важны для энергетических стратегий Enercity. Поэтому основное внимание в будущих планах Enercity уделяется districт heating и heat pumps, с существенным бюджетом, выделенным на возобновляемые источники энергии.

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