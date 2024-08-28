- Использование сомнительных методов, приложений и продавцов заставляет вас попасть в обманчивую ситуацию.

Подобные уловки встречаются повсюду. Это тонкие приемы, которые пытаются заставить вас сделать то, чего вы, возможно, не хотите, от веб-сайтов до онлайн-магазинов и приложений. Эти тактики, известные как "темные паттерны", используются для того, чтобы направить вас в направлении, выгодном для владельца платформы, а не для вас.

Стiftung Warentest подробно объяснил этот concept в своем последнем выпуске. Примеры таких тактик включают в себя быстрые распродажи на сайтах, подобных Temu, где сделки кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, если вы действуете быстро. Или сайты, которые делают принятие cookies простым с помощью ярко-красной кнопки, в то время как отказ от них - сложный процесс. Есть также игры, которые заставляют детей чувствовать себя виноватыми за то, что они не кормят цифрового питомца, побуждая их тратить деньги.

Понимание темных паттернов

Несмотря на разнообразие примеров, принцип остается прежним: эти паттерны разработаны для того, чтобы вводить людей в заблуждение и заставлять их действовать против своих собственных интересов ради получения прибыли. Темные паттерны работают, эксплуатируя наши когнитивные искажения и эмоциональные триггеры, фактически используя нашу уязвимость против нас.

Термин "темные паттерны" очень подходит, так как он не только относится к этим обманным тактикам, но и вызывает зловещие ассоциации и тайные способы, которыми эти паттерны влияют на наше поведение.

В 2023 году цифровой рынок ЕС (DMA) запретил использование темных паттернов. Тем не менее, многие предложения все еще используют эти тактики, как показало исследование Стiftung Warentest. Некоторые компании изменили свою стратегию после столкновения с фондом, в то время как другие этого не сделали.

Избегание ловушек

К счастью, осознание этих паттернов может значительно снизить ваши шансы попасть в их сети, согласно Стiftung Warentest. Вот несколько практических советов, как защитить себя от этих обманных стратегий:

Берите время : Не принимайте поспешных решений и внимательно читайте предложения и инструкции перед действием.

: Не принимайте поспешных решений и внимательно читайте предложения и инструкции перед действием. Рассматривайте свои варианты : Не позволяйте сайтам решать за вас - проверяйте свою корзину и предварительно установленные опции на наличие скрытых добавлений.

: Не позволяйте сайтам решать за вас - проверяйте свою корзину и предварительно установленные опции на наличие скрытых добавлений. Устанавливайте лимиты : Решите, сколько времени и денег вы готовы потратить, и придерживайтесь этих лимитов.

: Решите, сколько времени и денег вы готовы потратить, и придерживайтесь этих лимитов. Управляйте данными : Будьте осторожны с cookies - принимайте только те, которые действительно необходимы, чтобы не быть отслеживаемыми.

: Будьте осторожны с cookies - принимайте только те, которые действительно необходимы, чтобы не быть отслеживаемыми. Защищайте других : Менее опытные пользователи, такие как дети или пожилые люди, часто попадают в эти ловушки. Образовывайте их, чтобы предотвратить попадание в них.

: Менее опытные пользователи, такие как дети или пожилые люди, часто попадают в эти ловушки. Образовывайте их, чтобы предотвратить попадание в них. Реагируйте: Если вы попали в ловушку, свяжитесь с поставщиками и напомните им о законе. Ваше местное агентство по защите прав потребителей также может помочь.

За дополнительными примерами и реакцией контактированных компаний посетите test.de.

Фонд для испытания товаров, известный как Stiftung Warentest, предоставил подробный анализ этих обманных практик в своем последнем выпуске. Несмотря на то, что цифровой рынок ЕС запретил темные паттерны в 2023 году, многие предложения все еще используют эти тактики, как доказало исследование Stiftung Warentest.

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