- Использование синтетических веществ в учреждениях для проникновения все более распространено.

"Новые психоактивные вещества (НПВ), классифицированные как синтетические наркотики, становятся все более распространенными в тюрьмах Северного Рейна-Вестфалии (СРВ). В первой половине года было выявлено 109 случаев таких веществ, превысив общее количество, найденное в 2023 году (106 случаев). Впервые в тюрьме будет использоваться устройство для обнаружения НПВ.

Представитель Министерства юстиции прокомментировал ситуацию, заявив: "Разнообразные формы НПВ, в том числе на бумаге, делают их обнаружение серьезной проблемой, связанной с многочисленными трудностями".

В отличие от традиционных наркотиков, таких как кокаин или каннабис, НПВ нелегко обнаружить на глаз или по запаху. Их можно наносить на бумагу и легко контрабандой проносить в тюрьмы с помощью предметов, таких как тетради. Бумажные фрагменты затем сжигают и вдыхают. "Признаки потребления в повседневной жизни часто бывают заметны только через физическую реакцию потребителей - например, судороги", - пояснил представитель министерства.

Впервые устройство для идентификации НПВ на различных объектах будет внедрено в JVA Rheinbach. Сотрудники будут собирать образцы с помощью тест-полосок, которые в течение нескольких секунд дадут результат от детектора. Устройство подключено к базе данных в системе правосудия Рейнланд-Пфальца, содержащей многочисленные различные НПВ.

Интересно, что синтетические наркотики заняли второе место по общему количеству найденных наркотиков в тюрьмах.Cannabis был найден чаще (323 раза в первой половине года), но НПВ становятся все более серьезной проблемой. Опиоиды были найдены 63 раза, амфетамины 43 раза, психофармацевтические препараты 31 раз, кокаин 26 раз.

Комиссия, стремясь бороться с проблемой новых психоактивных веществ (НПВ) в тюрьмах, может обратиться за помощью к государствам-членам. Устройство для обнаружения НПВ, которое является значительной помощью в борьбе с этой проблемой, предоставляется системой правосудия государства-члена.

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