Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиAS Monaco

Испания столкнулась с брошенными в доках судами

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

Испания столкнулась с брошенными в доках судами

Марк-Андре тер Штеген столкнулся с последствиями серьезной ошибки во время матча его клуба ФК Барселона против АС Монако, что привело к первому поражению под руководством тренера Ханси Флика. Испанские СМИ дискутируют о его будущем в качестве вратаря Барселоны из-за этой ошибки. Этот скандал особенно неприятен для звезды сборной Германии.

После попытки исправить ситуацию тер Штеген поспорил с судьей Аллардом Линдхутом, но красная карточка для защитника Барселоны Эрика Гарсии была неизбежна. Поражение в матче Лиги чемпионов и критика в адрес вратаря начались.

Газета "AS" назвала инцидент "кораблекрушением Тер Штегена" и "игрой, которую хочется забыть". Газета увидела в поражении 1:2 начало возможных дискуссий о позиции вратаря: "Его ошибки в Монако вновь подняли вопрос, который в Барселоне был давно забыт, несмотря на его нестабильную игру (...)."

Тер Штеген под прицелом после ухода Неuera

"Мundo Deportivo" и "Marca" также критиковали тер Штегена за роковой пас, приведший к удалению в 10-м минуте. Тренер Флик, потерпевший первое поражение после пяти побед в чемпионате, сказал: "Красная карточка существенно изменила игру." Тренер признал неудачу и двинулся вперед: "Мы должны принять это - так бывает." С позитивным настроем Флик верил, что команда сможет хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Тер Штеген, преемник Мануэля Неуэра в сборной Германии и ветеран Барселоны девятилетней давности, стремится оправиться от этого промаха и взглянуть в сторону чемпионата мира 2026 года.

После матча тер Штеген выразил сожаление по поводу ситуации, особенно за Эрика Гарсию, который пострадал из-за ошибки. Команда играла в меньшинстве почти 80 минут. Новый формат Лиги чемпионов предлагает возможность реабилитации: "Жаль, что так получилось, особенно для Эрика, который заплатил за это," сказал тер Штеген. "Игра против ФК Вильярреала в Ла Лиге в воскресенье - это шанс исправиться для Барселоны."

Несмотря на извинения Тер Штегена, АС Монако воспользовался возможностью и продолжил наступление, потенциально эксплуатируя любые оставшиеся проблемы с уверенностью в обороне Барселоны.

В результате ошибки Тер Штегена АС Монако получил решающее преимущество, еще больше обострив дискуссию о ситуации с вратарем Барселоны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города
Спорт

Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города

Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города На Лaver Cup теннисист Александр Зверев допустил ошибку в парном разряде вместе с Карлосом Алькаразом. Соревнование между командой Европы и мировой командой обещает стать напряженным в Берлине при присутствии около 15 000 зрителей. Во время своего дебюта на Лaver Cup олимпийский

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Глубоко унизительная ситуация "Шальке 04" погрузилась глубоко.
Спорт

Глубоко унизительная ситуация "Шальке 04" погрузилась глубоко.

Глубоко унизительная ситуация "Шальке 04" погрузилась глубоко. FC Schalke 04 стоит на грани того, чтобы сделать заявление против своих трудностей, ведя дома со счетом 3:0 против Darmstadt 98. Однако они в итоге проиграли матч, вызвав еще больше сомнений и вопросов среди фанатов. Капитан второго дивизиона FC Schalke

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно