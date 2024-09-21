Испания столкнулась с брошенными в доках судами

Марк-Андре тер Штеген столкнулся с последствиями серьезной ошибки во время матча его клуба ФК Барселона против АС Монако, что привело к первому поражению под руководством тренера Ханси Флика. Испанские СМИ дискутируют о его будущем в качестве вратаря Барселоны из-за этой ошибки. Этот скандал особенно неприятен для звезды сборной Германии.

После попытки исправить ситуацию тер Штеген поспорил с судьей Аллардом Линдхутом, но красная карточка для защитника Барселоны Эрика Гарсии была неизбежна. Поражение в матче Лиги чемпионов и критика в адрес вратаря начались.

Газета "AS" назвала инцидент "кораблекрушением Тер Штегена" и "игрой, которую хочется забыть". Газета увидела в поражении 1:2 начало возможных дискуссий о позиции вратаря: "Его ошибки в Монако вновь подняли вопрос, который в Барселоне был давно забыт, несмотря на его нестабильную игру (...)."

Тер Штеген под прицелом после ухода Неuera

"Мundo Deportivo" и "Marca" также критиковали тер Штегена за роковой пас, приведший к удалению в 10-м минуте. Тренер Флик, потерпевший первое поражение после пяти побед в чемпионате, сказал: "Красная карточка существенно изменила игру." Тренер признал неудачу и двинулся вперед: "Мы должны принять это - так бывает." С позитивным настроем Флик верил, что команда сможет хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Тер Штеген, преемник Мануэля Неуэра в сборной Германии и ветеран Барселоны девятилетней давности, стремится оправиться от этого промаха и взглянуть в сторону чемпионата мира 2026 года.

После матча тер Штеген выразил сожаление по поводу ситуации, особенно за Эрика Гарсию, который пострадал из-за ошибки. Команда играла в меньшинстве почти 80 минут. Новый формат Лиги чемпионов предлагает возможность реабилитации: "Жаль, что так получилось, особенно для Эрика, который заплатил за это," сказал тер Штеген. "Игра против ФК Вильярреала в Ла Лиге в воскресенье - это шанс исправиться для Барселоны."

Несмотря на извинения Тер Штегена, АС Монако воспользовался возможностью и продолжил наступление, потенциально эксплуатируя любые оставшиеся проблемы с уверенностью в обороне Барселоны.

В результате ошибки Тер Штегена АС Монако получил решающее преимущество, еще больше обострив дискуссию о ситуации с вратарем Барселоны.

Читайте также: