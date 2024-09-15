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Испания оспаривает обвинения в заговоре на убийство Мадуро.

 and  Melissa Williams
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Испания оспаривает обвинения в заговоре на убийство Мадуро.

Венесуэла обвиняет испанские и американские спецслужбы в причастности к якобы Existing plans по убийству президента Мадуро, цель которых - вызвать хаос и нестабильность в стране. Однако Испания решительно опровергает эти обвинения, заявляя о своей приверженности мирному и демократическому решению кризиса в Венесуэле.

В субботу Венесуэла арестовала шестерых человек, в том числе двух испанцев, трех американцев и одного чеха, которых обвиняют в планировании покушения на Мадуро. Наряду с задержанными venezuelan authorities изъяли более 400 огнестрельных weapons американского происхождения. По словам министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабелло, план заключался в разжигании violence и дестабилизации страны.

Отношения ухудшились после выборов

Кабелло утверждает, что спецслужбы Испании, США и оппозиционного лидера Марии Корыны Мачадо стоят за этим предполагаемым заговором. Тем не менее, испанское Министерство иностранных дел в Мадриде категорически отрицает это, заявляя, что задержанные не имеют никакого отношения к испанской спецслужбе CNI или какому-либо другому правительственному учреждению.

Отношения между авторитарным режимом Мадуро и многими западными странами ухудшились после президентских выборов в конце июля. Избирательная комиссия, поддерживающая правительство, объявила Мадуро победителем, в то время как оппозиция утверждала, что выборы были сфальсифицированы, и провозгласила своего кандидата, Эдмундо Гонсалеса, победителем. США и некоторые латиноамериканские страны признают Гонсалеса победителем, в то время как ЕС выражает сомнения в официальных результатах.

Гонсалес запросил политическое убежище в Испании на прошлой неделе, так как венесуэльский суд выдал ордер на его арест по обвинению в саботаже, заговоре и превышении полномочий. В последнее время tensions escalated, когда США ввели sanctions против союзников Мадуро и обвинили их в препятствовании справедливого избирательного процесса. Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала Венесуэлу "диктатурой", в результате чего Венесуэла отозвала своего посла и вызвала испанского посла в Каракасе. Мачадо призвала к международным протестам в субботу вечером.

Другие страны, такие как США и некоторые латиноамериканские страны, признают Гонсалеса законным президентом после спорных выборов, вопреки провозглашенной победителем Мадуро. При ухудшающихся отношениях некоторые международные организации, такие как ЕС, выразили озабоченность в отношении integrity выборов, еще больше осложняя ситуацию и подпитывая 'другой' perspectives involved.

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