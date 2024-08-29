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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Ханса Росток"

Исландский футболист Гуджонсен уезжает из Хансы Росток

Двух нападающих получили "Ханза" Росток; места для него больше нет, так как исландский форвард Гудьонсен переходит в Норвегию.

 and  Hanna Hofmann
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- Исландский футболист Гуджонсен уезжает из Хансы Росток

Нападающий Свейнн Арон Гудьонсен попрощался с ФК Ганза Росток после полугодового пребывания. 26-летний исландский спортсмен переходит в клуб Норвежской премьер-лиги Сарпсборг 08 ФФ, как подтвердили представители клуба более низкого дивизиона. Гудьонсен присоединился к Ростоку из шведского клуба ИФ Эльфсборг в январе и забил один гол в 14 официальных матчах за ФК Ганза. В последнее время команда, вылетевшая во второй дивизион, усилила свою линию нападения с Альбином Берisha (Петролул Плоешти) и Антонио Йонджичем (SV Вехен Виессбаден).

После прощания Свейнн Арон Гудьонсен покинул ФК Ганза Росток, чтобы присоединиться к Сарпсборг 08 ФФ в Норвежской премьер-лиге. Несмотря на недавний уход, команда ФК Ганза Росток второго дивизиона продолжает укреплять свой состав, подписав Albin Berisha из Petrolul Ploiesti и Antonio Jonjic из SV Wehen Wiesbaden.

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