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Исландия: обрушение пещеры в Исландии: пострадавшие и пропавшие без вести

Край ледникового лагуна Йёкю́льса́рло́н на Исландии является популярным у туристов местом. К числу главных достопримечательностей относятся экскурсии через ледовые пещеры. Но происходит необычное происшествие.

 and  Christian Meier
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На этот регион привлекают многочисленные туристы.
На этот регион привлекают многочисленные туристы.

- Исландия: обрушение пещеры в Исландии: пострадавшие и пропавшие без вести

В результате обрушения ледяного туннеля в Исландии двое человек получили травмы, а двое других все еще не найдены. Они были частью группы из 25 человек, исследующей пещеру, расположенную в леднике Брейдамеркуйлькюль, когда произошло это происшествие.

Были мобилизованы многочисленные спасатели и два вертолета, как сообщает радиостанция RÚV. Официальный представитель властей заявил, что ледниковые условия были очень сложными.

Турист, который только что вернулся в отель после посещения пещеры, сообщил RÚV, что обвал пещеры был примерно 3-5 метров в глубину.

Известное туристическое место

Ледник Брейдамеркуйлькюль, расположенный на юго-востоке Атлантического острова, является притоком ледника Ватнайёкюль, находящегося в ледниковом lago Jökulsárlón. Lagoon, известный своими плавающими айсбергами, является одним из главных туристических направлений в Исландии и служил местом съемок популярных голливудских фильмов, таких как "Джеймс Бонд" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли. В этом районе предлагается множество пеших туров по ледяным пещерам.

Первоначальный отчет указывал на то, что обвал пещеры мог быть причиной пропажи членов туристической группы. После обвала местные власти усилили меры безопасности для будущих исследований ледяных пещер.

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