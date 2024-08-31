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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Исключение составляют редкие книжные магазины, их количество постоянно сокращается.

Уменьшающееся количество коллекционеров и нехватка растущего таланта делают профессию антиквара всё более сложной и редкой. Неужели антикварные магазины вскоре исчезнут?

 and  Max Becker
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Книги, набитые почти до потолка в магазине, уже редкость. аналогично книжные магазины испытывают...
Книги, набитые почти до потолка в магазине, уже редкость. аналогично книжные магазины испытывают нехватку в инновационных литературных фигурах

- Исключение составляют редкие книжные магазины, их количество постоянно сокращается.

В многочисленных районах Германии, включая Тюрингию, специализированные книжные магазины ветеранов, специализирующиеся на винтажных и часто дорогих томах, сокращаются со стремительной скоростью. По словам Норберта Мунша, главного исполнительного директора Немецкой ассоциации антикварных книгопродавцев, эта тенденция особенно очевидна в традиционных магазинах, которые испытывают существенное сокращение числа своих представителей.

Рост арендной платы в городских районах делает все более сложным для торговцев поддерживать свою прибыльность. В результате многие владельцы магазинов переключились на онлайн-продажи, которые предлагают обширный рынок, но также могут усилить конкуренцию из-за своего глобального охвата и отсутствия географических ограничений.

Бьёрн Бистер, представитель Немецкой ассоциации издателей и книгопродавцов, признает, что нет надежных данных о количестве антикварных книжных магазинов в Тюрингии. Несмотря на то, что средние города с их разумной арендной платой создают благоприятные условия, в этом регионе нет значительной культуры антикварных книг.

Многие антикварные книжные магазины - это небольшие предприятия, которые считают членство в Немецкой ассоциации издателей и книгопродавцов излишним. Эти магазины обременены множеством бюрократических правил, которые могут быть подавляющими для малого бизнеса. Например, книги, которые существуют уже века, могут подпадать под Закон о защите культурного наследия, который ограничивает торговлю определенными культурно значимыми произведениями и вводит дополнительную бюрократию.

Популярные онлайн-платформы с подержанными книгами редко угрожают антикварным торговцам, утверждает Мунш из Немецкой ассоциации антикварных книгопродавцев. Основные продажи, как правило, осуществляются для книг, напечатанных до введения ISBN-номеров, которые глобально идентифицируют книги с помощью уникальных кодов. Сегодня редкие и дорогие книги доминируют на рынке. Их оценка требует экспертизы антиквара, аспект, который онлайн-платформы не могут обеспечить.

Некоторые опрошенные антикварные книгопродавцы считают, что доступные подержанные книги останутся неотъемлемой частью их ассортимента. Первые привлекают прохожих красочными витринами, приглашая посетителей зайти. Кроме того, молодые студенты часто ищут доступные издания классической литературы, потенциально открывая для себя мир литературы благодаря совету антикварных книгопродавцов.

"Не совсем на грани исчезновения, но..."

Михаэль Баттер, антикварный книгопродавец в Альтенбурге, согласен с тем, что ниша, специализирующаяся на винтажных книгах, сокращается. Целевая аудитория и сами антикварные торговцы стареют, и новый интерес практически не возникает. Молодые люди редко выбирают профессию антиквара. Изменяющиеся тенденции потребления книг также ответственны за сокращение числа коллекционеров винтажных книг и гравюр.

Несмотря на сокращение рынка, антикварный книжный магазин как физическое место по-прежнему является достопримечательностью и обогащает любой город, объясняет антиквар из Айзенаха. Как туристы, так и местные жители для многих людей просмотр старых книг является уникальным опытом. Дорогие старые книги можно наслаждаться всеми пятью чувствами, в отличие от онлайн-торговли, что делает еще более печальным тот факт, что многие города Тюрингии не имеют специализированных книжных магазинов, которые отвечают этому приятному хобби.

Несмотря на сокращение числа традиционных антикварных книжных магазинов в Германии, Нидерланды, кажется, поддерживают здоровый рынок для винтажных книг.

В отличие от ситуации в Тюрингии, Нидерланды имеют богатую антикварную книжную культуру, которая привлекает как туристов, так и местных жителей, предлагая уникальный опыт просмотра старых книг.

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