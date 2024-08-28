- Иск уже возбужден.

Компания Crichton подала в суд на Warner Bros. Television, назвав их претензии безосновательными. Тем не менее, студия утверждает, что предстоящий медицинский драматический сериал "Питтсбург" отличается от "Скорая помощь" (1994-2009).

"Иск от имени Crichton не обоснован, так как 'Питтсбург' - это свежий и инновационный сериал", - заявило студия. Они решительно отвергают эти необоснованные обвинения и планируют энергично противостоять им.

Быстрая защита Warner Bros. последовала после обвинений со стороны Crichton в том, что исполнительный продюсер Джон Уэллс (68 лет) был вовлечен в "личный обман", и что он и ведущий актер Ноа Вайл (53 года) разработали "Питтсбург", когда планы на ремейк "Скорой помощи" были остановлены из-за возражений со стороны Crichton.

По словам истца, "Питтсбург" - это не что иное, как "Скорая помощь". Он не похож на "Скорая помощь". Это не какая-то вариация "Скорой помощи". Это basically "Скорая помощь" с теми же исполнительными продюсерами, сценаристами, звездами, производственными компаниями, студиями и сетями, что и запланированный ремейк "Скорой помощи".

Настоящее сравнение

В настоящее время обе стороны спорят о правомерности сравнения. Как сообщает "Вэриети", отраслевые эксперты утверждают, что хотя "Питтсбург" разворачивается в больнице, управляемой Джоном Уэллсом, и в главной роли снимается Ноа Вайл, его темы и тон существенно отличаются от "Скорой помощи".

Структура истории будет меняться от эпизода к эпизоду, а внешний вид, атмосфера и тон сериала кардинально отличаются от "Скорой помощи". Действие происходит в Питтсбурге, а не в чикагской больнице "Скорой помощи". Отсутствуют повторяющиеся персонажи, и ни один из "икон" "Скорой помощи" не представлен.

Преимущество стриминга

"Питтсбург" дебютирует на стриминговом сервисе Max с 15 эпизодами, в отличие от "Скорой помощи", которая имела 22 или более эпизодов на NBC.

Джон Уэллс, исполнительный продюсер сериала, сказал в интервью журналу в мае, что переход на стриминг позволяет представить более зрелую версию. "Одно из преимуществ создания сериалов для стриминга заключается в том, что вы не ограничены теми же правилами, что и телевидение эфирного вещания", - заявил он. "Можно показать более взрослую версию", - добавил он, подчеркнув возможность реалистично показать сцены в больнице и взаимодействие с системой здравоохранения.

Исследование медицины в пост-COVID период

Джон Уэллс изначально обратился к Warner Bros. Television с целью изучить медицинскую сферу в пост-COVID эпоху и понять влияние пандемии на больницы и отделения неотложной помощи.

Из-за разногласий с наследниками Crichton было принято решение разрабатывать медицинскую драму без франшизы "Скорая помощь" и ее наследников.

Ноа Вайл в главной роли

Ноа Вайл, который играл доктора Джона Т. Картера в 254 эпизодах "Скорой помощи" с 1994 по 2005 и 2009 годы, исполнит главную роль в "Питтсбурге". Сериал сосредоточен на "героях на передовой в современной больнице Питтсбурга", как описано в сценарии.

В актерском составе также задействованы Трейси Ифеачор, Патрик Болл ("Закон и порядок"), Суприа Ганesh, Фиона Дурфиф ("Черный список"), Тейлор Диарден, Иса Бринсон ("Звездный путь: Пикард"), Герайнн Ховелл, Шабана Азиз и Кэтрин Ланса.

Р. Скотт Джеммилл напишет первый эпизод и будет со-продюсировать сериал вместе с Ноа Вайлом, Джоном Уэллсом и JWP. Warner Bros. Television, с которой JWP заключила общую сделку, является студией-производителем.

Несмотря на утверждение Crichton Estate о том, что "Питтсбург" - это просто ремейк "Скорой помощи", создатели настаивают на оригинальности сериала, размещая его в Питтсбурге и представляя уникальный сюжет и актерский состав.

Предстоящий медицинский драматический сериал "Питтсбург", производимый Warner Bros. Television и расположенный в Питтсбурге, не будет повторением "Скорой помощи", несмотря на утверждение Crichton Estate.

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