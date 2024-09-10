- Ищут молодых людей в возрасте от девяти до одиннадцати лет с страстью к магии.

Великолепные Новости для поклонников Гарри Поттера по всему миру!

Интернет бурлит от возбуждения, так как американская телевизионная сеть HBO объявила о своем намерении кастить главных героев в новом телесериале, вдохновленном волшебным миром Гарри Поттера, Рона и Гермионы. Это захватывающее объявление было сообщено журналом "Вариети", и заинтересованные кандидаты могут подать заявки до 31 октября.

Обнаружено через социальные сети

Фанаты любимой серии случайно наткнулись на объявление о кастинге в интернете в недавний понедельник. HBO подтвердило подлинность объявления журналу "Вариети". Объявление о кастинге ищет детей, которые будут в возрасте от девяти до одиннадцати лет к апрелю 2025 года. Объявление четко указывает на открытую политику кастинга, рассматривая всех этнических и гендерных кандидатов на роли. Он подчеркивает приверженность разнообразному процессу кастинга и призывает подавать заявки на каждую роль.

Вызов для немецких энтузиастов

Немецкие фанаты Гарри Поттера также могут лелеять мечты о том, чтобы сняться в сериале. Тем не менее, новым Гарри, Гермионам и Ронам придется проживать в Соединенном Королевстве или Ирландии. Стать британским гражданином в мгновение ока может показаться сложной задачей, но, как мы узнали из серии Поттера, чудеса случаются.

На прослушивание молодые актеры должны предоставить два коротких самозаписанных видео. Указания требуют короткого вступления, включающего дату рождения, рост и текущий адрес кандидата. Также должен быть описан значимый человек или питомец в жизни кандидата.

Срок подачи заявок: 31 октября

Срок подачи заявок - 31 октября. Сериал запланирован к съемке в Великобритании в 2025 и 2026 годах и будет охватывать семь сезонов, каждый из которых адаптирует один из бестселлеров Дж.К. Роулинг (59). Дата выхода еще не объявлена, но сериал, скорее всего, станет большим хитом. Фрэнсис Гарднер и Марк Майлод (59) выступят в качестве исполнительных продюсеров и режиссеров сериала. Серия книг о Гарри Поттере, рассказывающая о приключениях молодого волшебника Гарри Поттера, была продана более чем в 600 миллионов экземпляров по всему миру и была преобразована в восемь блокбастеров между 2001 и 2011 годами, в главной роли Дэньел Рэдклифф (35). Эти фильмы в совокупности принесли около 7,2 миллиарда евро.

Объявление о кастинге для нового сериала "Гарри Поттер" открыто для кандидатов со всего мира, но выбранные актеры должны проживать либо в Соединенном Королевстве, либо в Ирландии из-за места съемок. Великобритания, будучи выбранной страной для производства, скорее всего, увидит всплеск энтузиазма со стороны своих граждан и поклонников Поттера.

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