- Ищущие убежища получают помощь по платежным картам <unk> MV предлагает дополнительное преимущество

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Мекленбург-Передняя Померания официально выбирает голландскую компанию Yoursafe для карт оплаты для заявителей на убежище

Мекленбург-Передняя Померания завершила процесс выбора финансовой карты, предназначенной для заявителей на убежище, и поручила это голландской корпорации Yoursafe. "Решение об оплате Yoursafe идеально соответствует нашим ожиданиям по запуску, внедрению и улучшению системы оплаты картой для лиц, имеющих право на получение пособий для заявителей на убежище в соответствии с Законом о пособиях для заявителей на убежище", - заявил министр внутренних делChristian Pegel (СДПГ), чей департамент инициировал тендер на европейском уровне в январе.

Теперь предстоит спланировать Practicalities внедрения и развертывания карты оплаты в МВ и установить график. Согласно текущему плану, заявители на убежище, проживающие в начальном приемном центре, могут получить свои первые дебетовые карты в течение следующих трех месяцев. Это соответствует графику. Карта может использоваться в розничных точках продаж так же, как и обычная карта giro, но не поддерживает международные переводы.

Карта оплаты упрощает административные задачи

Бесплатные снятия наличных ежемесячного пособия также будут доступны. Введение этой карты должно снизить сложность ежемесячных наличных выплат в начальном приемном центре, иммиграционных офисах и местных и муниципальных общинных размещениях.

6 ноября 2023 года Совет министров внутренних дел утвердил использование карты оплаты для получателей пособий в соответствии с Законом о пособиях для заявителей на убежище. Государства установили общие минимальные стандарты на национальном уровне. В то время как Мекленбург-Передняя Померания и Бавария выбрали уникальные решения карты оплаты, они согласились поддерживать сопоставимые условия по всей стране. Остальные федеральные земли завершили объединенную процедуру закупок к концу января.

Комиссия, ответственная за внедрение системы карты оплаты для заявителей на убежище в Мекленбург-Передней Померании, несет ответственность за соблюдение голландской компанией Yoursafe согласованных условий. После утверждения карты оплаты Советом министров внутренних дел Комиссия сыграет важную роль в обеспечении национальной согласованности между государствами, использующими систему карты оплаты.

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