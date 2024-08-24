"Данное вредоносное действие имело иранское происхождение и пыталось повлиять на лиц в Израиле, Палестине, Иране, США и Великобритании", - заявила Meta в заявлении, указав, что основной целью были "политические чиновники и дипломаты, а также другие влиятельные фигуры, в том числе некоторые, связанные с администрациями президента Байдена и бывшего президента Трампа".

Новое открытие Meta расширяет каталог попыток иранских хакеров повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.

Недавно Google объявил, что предполагаемая иранская хакерская операция все еще активна и обширна, целясь на кампании США, после объявления Google о неудачных попытках входа в учетные записи электронной почты лиц, связанных с Байденом, Трампом, вице-президентом Камалой Харрис и обеими президентскими кампаниями Демократической и Республиканской партий.

В понедельник американские разведывательные агентства признали связь между Ираном и случаем операции "взлом и утечка", направленной против кампании Трампа, когда хакеры использовали доступ к электронной почте Роджера Стоуна для попытки входа в аккаунт другого официального лица кампании.

При запросе о недавних предполагаемых хакерских атаках ФБР ссылалось на заявление от понедельника.

"Разведывательное сообщество убеждено, что иранцы, используя социальную инженерию и другие методы, пытались получить доступ к лицам, имеющим непосредственный контакт с президентскими кампаниями обеих политических партий", - заявили ФБР и другие агентства в совместном заявлении в понедельник.

Meta установила, что ее расследование связывает попытки с группой, известной как "APT42", известной своими фишинговыми техниками для кражи паролей для цифровых аккаунтов людей.

Команда безопасности Meta перехватила группу поддельных аккаунтов, выдающих себя за представителей технической поддержки различных компаний, что приписывается APT42.

"Мы не нашли доказательств компрометации целевых аккаунтов WhatsApp, но из соображений безопасности мы публикуем наши выводы, а также обсуждаем их с правоохранительными органами и нашими коммерческими коллегами", - заявила компания.

CNN пыталась получить комментарии от Белого дома и кампании Трампа.

Новое открытие Meta указывает на то, что иранские хакеры, поддерживаемые государством, пытаются повлиять на политику президентских выборов в США в 2024 году через кибератаки. Разведывательное сообщество также признавало прошлые попытки Ирана получить доступ к официальным лицам президентских кампаний, как в случае с электронной почтой Роджера Стоуна.

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