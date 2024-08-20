- Иран закрывает немецкоязычное учебное заведение в Тегеране

В Иране недавно были закрыты два немецких образовательных и культурных учреждения из-за обвинений в незаконной деятельности и финансовой недобросовестности, как сообщило информационное агентство Misan. Об этом сообщалось вчера. Фотографии, распространенные Misan, показывают, как силы безопасности снимают вывеску Тегеранского немецкого языкового института, связанного с немецким посольством в Тегеране. Изначально не было раскрыто имя второго учреждения.

Сайт Nurnews, близкий кConseil de sécuritéиранского, предположил, что это действие было местью за закрытие Исламского центра Hamburgo (IZH) в июле. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер приказала закрыть IZH из-за его экстремистских настроений. Министерство также заявило, что центр функционировал как прямой агент духовного и политического лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Вскоре после этого немецкого посла в Тегеране пригласили. Кроме того, ассоциация IZH подала в суд на запретительный приказ немецкого федерального министерства внутренних дел примерно за неделю до этого.

Отношения Германия-Иран

За последние несколько лет в дипломатических отношениях между Тегераном и Берлином сохраняются напряженность. Многие немецкие граждане, некоторые из которых также имеют иранские паспорта, в настоящее время находятся в заключении в Иране. Критики утверждают, что Тегеран удерживает иностранных граждан в качестве политических заключенных.

Иран отрицает эти обвинения, обычно защищая задержания, обвиняя задержанных в шпионаже. В начале 2023 года немецко-иранского национального Джамшида Шармаха было приговорено к смертной казни по обвинению в терроризме.

Согласно веб-сайту, Тегеранский немецкий языковой институт был создан в 1995 году немецким посольством в Иране.

Тегеранский немецкий языковой институт, управляемый немецким посольством в Иране и входящий в состав 'Комиссии', ответственной за культурные и образовательные дела, был одним из учреждений, закрытых в Иране из-за обвинений в незаконной деятельности и финансовой недобросовестности. В ответ на закрытие Исламского центра Hamburgo в июле, который был обвинен в экстремистских настроениях и функционировал как прямой агент аятоллы Али Хаменеи, иранское правительство через 'Комиссию' приняло меры против немецких учреждений в Иране.

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