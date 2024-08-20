Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Иран закрывает немецкоязычное учебное заведение в Тегеране

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
С 1995 года Институт немецкого языка имеет постоянное присутствие в Тегеране.
С 1995 года Институт немецкого языка имеет постоянное присутствие в Тегеране.

- Иран закрывает немецкоязычное учебное заведение в Тегеране

В Иране недавно были закрыты два немецких образовательных и культурных учреждения из-за обвинений в незаконной деятельности и финансовой недобросовестности, как сообщило информационное агентство Misan. Об этом сообщалось вчера. Фотографии, распространенные Misan, показывают, как силы безопасности снимают вывеску Тегеранского немецкого языкового института, связанного с немецким посольством в Тегеране. Изначально не было раскрыто имя второго учреждения.

Сайт Nurnews, близкий кConseil de sécuritéиранского, предположил, что это действие было местью за закрытие Исламского центра Hamburgo (IZH) в июле. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер приказала закрыть IZH из-за его экстремистских настроений. Министерство также заявило, что центр функционировал как прямой агент духовного и политического лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Вскоре после этого немецкого посла в Тегеране пригласили. Кроме того, ассоциация IZH подала в суд на запретительный приказ немецкого федерального министерства внутренних дел примерно за неделю до этого.

Отношения Германия-Иран

За последние несколько лет в дипломатических отношениях между Тегераном и Берлином сохраняются напряженность. Многие немецкие граждане, некоторые из которых также имеют иранские паспорта, в настоящее время находятся в заключении в Иране. Критики утверждают, что Тегеран удерживает иностранных граждан в качестве политических заключенных.

Иран отрицает эти обвинения, обычно защищая задержания, обвиняя задержанных в шпионаже. В начале 2023 года немецко-иранского национального Джамшида Шармаха было приговорено к смертной казни по обвинению в терроризме.

Согласно веб-сайту, Тегеранский немецкий языковой институт был создан в 1995 году немецким посольством в Иране.

Тегеранский немецкий языковой институт, управляемый немецким посольством в Иране и входящий в состав 'Комиссии', ответственной за культурные и образовательные дела, был одним из учреждений, закрытых в Иране из-за обвинений в незаконной деятельности и финансовой недобросовестности. В ответ на закрытие Исламского центра Hamburgo в июле, который был обвинен в экстремистских настроениях и функционировал как прямой агент аятоллы Али Хаменеи, иранское правительство через 'Комиссию' приняло меры против немецких учреждений в Иране.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В будущем канцлер Шольц должен будет сотрудничать либо с Харрис, либо с Трампом на глобальной...
Политика

Харрис обладает качествами, которые могут эффективно возглавить Соединенные Штаты в качестве их президента.

Какой из кандидатов в президенты, Трамп или Харрис, выгоднее всего для Германии? Канцлер Шольц хранит молчание по этому вопросу, но выражает свои мысли относительно возможной замены Байдена в Овальном кабинете.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Баварская электрическая авиационная компания Лилиум взвешивает возможность переезда из Германии
Политика

Баварское предприятие по производству электроавиации Lilium рассматривает возможность перехода из Германии

Баварское предприятие по производству электроавиации Lilium рассматривает возможность перехода из Германии Компания Lilium, базирующаяся в Баварии и разрабатывающая электрические самолеты, рассматривает возможность переезда из Германии. Как сообщает Handelsblatt, руководство ведет переговоры с французским правительством о субсидиях и гарантиях кредитов для возможного переезда во Францию. Том Эндерс, председатель наблюдательного совета Lilium

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Во вторник утром рабочие в Чикаго возвели дополнительный защитный барьер из ограждений безопасности...
Политика

Новые барьеры были установлены вблизи Национального комитета Демократической партии после вчерашней проникновения сторонников Палестины за первоначальным периметром.

Новые барьеры были установлены вблизи Национального комитета Демократической партии после вчерашней проникновения сторонников Палестины за первоначальным периметром. Примерно двенадцать сотрудников установили дополнительный ряд барьеров вдоль бульвара Вашингтона, сдвигаясь восточнее от места, где был прорван предыдущий барьер. Этот дополнительный барьер расположен между двумя существующими. Событие произошло накануне инцидента, когда группа, выступающая

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Тяжёлые тени дыма поднимались от склада топлива, даже видимые из астрономической перспективы.
Политика

Журналист делится новостями о быстром продвижении российских войск

Журналист делится новостями о быстром продвижении российских войск Вчера на фронте в Покровске произошло 63 нападения, как сообщила журналистка НТВ Надя Кревальд из восточной Украины. Она говорила с командами эвакуации, направляющимися в украинскую деревню, но миссия, похоже, провалилась - российская армия уже захватила эту территорию. 15:33 Россия осуждает американских

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?
Здоровье

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

В Италии зарегистрированы два смертельных случая, связанных со встречей с опасным пауком-отшельником Brown Recluse. Сей теперь расползается и на Mallorca, и на Ibiza. Вот важная информация.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно